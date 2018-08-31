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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/08/30  107/08/29 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       38.05000   37.14000   0.91000    2.45019
元大巴西指數基金                                                  5.31200    5.21200   0.10000    1.91865
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.09880   10.91470   0.18410    1.68672
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.50690    8.36580   0.14110    1.68663
野村巴西基金                                                      5.06000    4.99000   0.07000    1.40281
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.78000   16.55000   0.23000    1.38973
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.40000   17.18000   0.22000    1.28056
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      38.80000   38.31000   0.49000    1.27904
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.35000   10.22000   0.13000    1.27202
群益那斯達克生技基金                                             24.90000   24.59000   0.31000    1.26068
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.65000   16.45000   0.20000    1.21581
富邦NASDAQ-100基金                                               32.14000   31.76000   0.38000    1.19647
瀚亞巴西基金                                                      4.32000    4.27000   0.05000    1.17096
統一全球新科技基金(美元)                                         15.91000   15.73000   0.18000    1.14431
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.56690   13.41370   0.15320    1.14212
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.22000   14.06000   0.16000    1.13798
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.18000   15.01000   0.17000    1.13258
復華美國新星基金-美元                                            13.48000   13.33000   0.15000    1.12528
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.05000    8.95000   0.10000    1.11732
第一金店頭市場基金                                               10.01000    9.90000   0.11000    1.11111
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.22000   21.98000   0.24000    1.09190
元大標普500單日正向2倍基金                                       36.34000   35.96000   0.38000    1.05673
復華亞太成長基金                                                 15.38000   15.22000   0.16000    1.05125
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.55000   13.41000   0.14000    1.04400
富邦台灣科技指數基金                                             57.43000   56.84000   0.59000    1.03800
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.89690   10.78570   0.11120    1.03099
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.90000   14.75000   0.15000    1.01695
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.78810   13.64990   0.13820    1.01246
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.98000   11.86000   0.12000    1.01180
永豐永豐基金                                                     37.58000   37.21000   0.37000    0.99436
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