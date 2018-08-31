[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/08/30 107/08/29 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 38.05000 37.14000 0.91000 2.45019 元大巴西指數基金 5.31200 5.21200 0.10000 1.91865 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.09880 10.91470 0.18410 1.68672 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.50690 8.36580 0.14110 1.68663 野村巴西基金 5.06000 4.99000 0.07000 1.40281 統一全球新科技基金(人民幣) 16.78000 16.55000 0.23000 1.38973 復華全球物聯網科技基金-美元 17.40000 17.18000 0.22000 1.28056 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 38.80000 38.31000 0.49000 1.27904 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.35000 10.22000 0.13000 1.27202 群益那斯達克生技基金 24.90000 24.59000 0.31000 1.26068 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.65000 16.45000 0.20000 1.21581 富邦NASDAQ-100基金 32.14000 31.76000 0.38000 1.19647 瀚亞巴西基金 4.32000 4.27000 0.05000 1.17096 統一全球新科技基金(美元) 15.91000 15.73000 0.18000 1.14431 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.56690 13.41370 0.15320 1.14212 復華全球大趨勢基金-美元 14.22000 14.06000 0.16000 1.13798 統一全球新科技基金(新台幣) 15.18000 15.01000 0.17000 1.13258 復華美國新星基金-美元 13.48000 13.33000 0.15000 1.12528 柏瑞拉丁美洲基金 9.05000 8.95000 0.10000 1.11732 第一金店頭市場基金 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.22000 21.98000 0.24000 1.09190 元大標普500單日正向2倍基金 36.34000 35.96000 0.38000 1.05673 復華亞太成長基金 15.38000 15.22000 0.16000 1.05125 復華美國新星基金-新臺幣 13.55000 13.41000 0.14000 1.04400 富邦台灣科技指數基金 57.43000 56.84000 0.59000 1.03800 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.89690 10.78570 0.11120 1.03099 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.90000 14.75000 0.15000 1.01695 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.78810 13.64990 0.13820 1.01246 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.98000 11.86000 0.12000 1.01180 永豐永豐基金 37.58000 37.21000 0.37000 0.99436 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------