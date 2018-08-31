【大慶證券】盤前分析－國際市場風雨欲來  台股量縮高檔震盪



◆盤勢分析

在美國有望與鄰國談成協議之時，川普透露有意加速對中國加徵關稅一事，使市場的焦點再次轉移至中美間的紛爭，拖累美四大指數全數走跌，其中以費半跌幅最重達 0.94%。美中的貿易戰重回市場目光，先前美股雖轉強，但主要是美國與墨西哥、加拿大取得進展，使短期股市上漲，然而實際上中美兩國的爭議重未結束，尤其是陸股，在這波美股大漲之際走勢明顯偏弱，加上近期阿根廷與土耳其貨幣再度大貶，恐動搖市場信心，整體來看，國際仍存在許多不確定因子，恐使壓力再次壟罩市場，在問題未解前，將持續壓抑股市上漲空間。

昨日台股早盤開高直指 11200 點，惟隨後在獲利賣壓了結出籠下，使指數由紅翻黑，終場下跌 5 點收在 11093 點，成交量 1158 億。從技術面看，量能不足依舊為台股最大隱憂，指數重返 11100 大關，然而成交量連兩日下滑，顯示市場心態仍趨保守，所幸台股已明顯翻多，只要 8/29 的跳空缺口下緣 10989 點不被有效回補，多頭氣勢短線上就沒有轉弱疑慮，加上外資近日操作明顯偏多，後續只要市場成交金額回升，外資態度不變，指數仍有機會向上挑戰。

觀察盤面，除台積電走勢續強，IC 設計與 LED 族群表現也相當亮眼，IC 設計受惠傳統旺季及新應用加持，MIC 預估今年市場產值將再成長 6.2%，類股包括義隆、智原、盛群… 等都有表現，另外 LED 族群在展覽題材吸睛下，使 Mini LED 重新受到市場關注，包括晶電、億光等大廠都出現明顯漲勢，切入相關技術的面板廠如友達跟群創也同步上漲，隨著相關展覽陸續登場，有助持續吸引市場目光，為可留意的方向。反觀漲價概念的被動元件與 MOSFET 類股，如國巨、華新以及大中、尼克森等，走勢普遍疲軟，所幸成交量持續萎縮，籌碼經過沉澱後有助後續反攻，且產業展望仍佳，業績有望持續成長，隨著下週公布 8 月營收，有機會重新凝聚人氣。另外集團股也出現賣壓，包括遠東集團的亞泥、東聯，聯華神通集團的聯成、聯華，到台塑集團的台塑化、台塑等均出現跌勢，不過考量經濟成長帶動需求升溫，今年傳產原物料報價普遍出現好轉，上半年獲利表現也明顯較去年提升，在基本面加持下，預期在短線震盪過後仍有機會再次表態。

