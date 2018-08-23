拼多多「雙打」七天關千家店 阿里今日公布業績

· 今日阿里巴巴、趣店於美股盤前公布業績

熱點新聞

· 拼多多「雙打」：七天關店 1128 家，下架商品近 430 萬件

華爾街見聞消息， 拼多多 22 日公布打擊侵權和假冒產品的「雙打行動」階段性說明，稱自 8 月 2 日至 8 月 9 日期間，平台強制關店 1128 家，下架商品近 430 萬件，批量攔截疑似假冒商品鏈接超過 45 萬條。拼多多稱核實處理了輿情報導中涉侵權商品，以「傍名牌」等涉嫌侵犯知識產權行為為重點，全面清查平台商家和商品; 升級技術手段，使輸入山寨詞的搜尋結果指向正規品牌; 開設舉報信箱。

· 百度拿下基金銷售牌照

華爾街見聞消息，8 月 22 日晚間，北京證監局官網披露，北京百度百盈科技有限公司已在 8 月 13 日正式獲批證券投資基金銷售業務資格。這也標誌着，在阿里、京東、騰訊之後，BATJ 最後一位網路巨頭——百度也正式進入基金代銷市場。

· 騰訊音樂估值 300 億美元超網易

證券日報消息，有美國投資者同意以 280 億美元 - 300 億美元的估值，從早期股東手中購買騰訊旗下騰訊音樂的私人股票。若按照此價格計算，則騰訊音樂的估值已超過網易當下的市值。

· 370 億變成 80 億 蔚來 IPO 估值大幅縮水

高工電動車文章稱，一個星期之後的 8 月 21 日，正值 IPO 路演當中的蔚來汽車卻被爆出其估值要價僅為 80-100 億美元，與此前 370 億美元估值之間的差額高達 290 億美元。不過，值得注意的是，蔚來汽車內部對其未來五年的本益比目標定為 10 倍。按照蔚來汽車在 IPO 路演當中的估值要價，若想在 2023 年達到 10 倍的本益比目標，蔚來汽車必須在當年完成 8-10 億美元的凈利潤。

· 京東入股的奢侈品電商要上市

第一財經消息，英國奢侈品電商平台 Farfetch 日前向紐交所遞交 IPO 招股說明書，京東旗下的 Kadi Group 為 Farfetch 股份超過 5% 的六家機構投資方之一。

· 陌陌盈利和營收均超市場預期，盤中漲超 10%

華爾街見聞消息，陌陌 (MOMO) 第二季盈利和營收均超市場預期，股價盤中漲超 10%，收漲 8.57%。財報顯示，陌陌 Q2 凈營收為 4.943 億美元，年增率增長 58%; 凈利潤為 1.178 億美元，較去年同期的 6080 萬美元增長 93.8%，持續 14 個季度盈利。2018 年 6 月，陌陌月活達 1.08 億，年增率增長 18%，環比凈增 470 萬，再次創下歷史新高。

· 騰訊巨資投建數據中心基地 產業鏈有望持續景氣

據上證資訊報導，22 日，騰訊與張家口市懷來縣正式簽約，宣布將投資 300 億元，建設騰訊華北資訊技術產業總部基地。騰訊將在該縣投資三個數據中心基地，2022 年全部建成後上架服務器約 100 萬台。中信證券指出，雲端運算加速滲透，推動數據中心建設和網路架構升級，高速率光模塊量質齊升有望持續景氣。

投研觀點

· 小米第二季財報亮眼，但成本飆升

新京報報導，通信業專家劉啟誠表示，「小米手機出海面向印度、東南亞等低端市場，主要就是走量，毛利率勢必會降低。」他認為，手機元器件成本上漲，如果小米產品的定價沒有明顯提高的話，利潤空間相應也會減少。關於網路收入占比下降，劉啟誠認為，小米在國內可以通過 MIUI 來增加網路收入，但在海外市場主要靠硬體，在印度和東南亞市場，小米還是以中低端手機為主，相應的網路業務還沒有發展起來。也就是說，網路收入增速沒有硬體收入增速快。此外，小米研發投入偏低，第一手機界研究院院長孫燕飈認為，在晶片能力、AI 的發展上，小米可能會用投資的方式而不是自研的方式來提升能力。

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