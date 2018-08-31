巴菲特：iPhone賣1000美元實在太便宜了 不要私人飛機要手機

著名投資人巴菲特 Warren Buffett 仍然是蘋果 (AAPL-US) 的忠實信徒。被問及他是否在 6 月季度結束後購買了蘋果更多股份時，他坦誠的提到，確實又買了一些 (股份)。

根據美國 13F 的監管文件顯示，巴菲特的波克夏公司 Berkshire (BRK.A-US) 在第 2 季度將其蘋果股份增加了 5%。

蘋果股價週四 (30 日) 收盤上漲 0.92% 來到 225.03 美元。

蘋果股價日線趨勢圖

近月來，蘋果成為第一家市值達 1 兆美元的公開上市美國公司。據 FactSet 數據顯示，波克夏目前為蘋果公司的第 2 大股東，持股價值約 560 億美元。

巴菲特解釋說，介於蘋果的品牌和生態系統力量，他非常熱愛其蘋果投資，且並不顧慮蘋果的短期財務業績。

他也強調了使用蘋果產品的人數眾多，「我不會關注下一季度或明年的銷售情況，我專注於通過 (iPhone) 過生活的數百、數百、數百萬人」。

對於一隻販售 1000 美元的 iPhone 巴菲特是否覺得不妥？他認為沒有不妥，反倒是覺得 iPhone 的「價格被嚴重低估」，稱它的價值遠遠高於蘋果目前的售價。

巴菲特提到他也寧願捨棄私人飛機擁有 iPhone，「我有一架飛機，大約一年要花我一百萬美元左右的成本。我常使用 iPad，如果我使用 iPhone 像我的朋友一樣都使用 iPhone，我寧願放棄飛機」。

對於 iPhone 在手機界的競爭，他表示，「現在它 (iPhone) 已經有了競爭，所以無法提升價格」。

再次顯示 iPhone 售價便宜的巴菲特提到，「就針對對人們的實用性和他們獲得的 1000 美元的價值而言，你可以把這筆錢用來舉辦一場費用高昂的晚宴，但花在手機上，你可以做令人難以置信多的事情」。

近期道瓊也在歷史高水位，投資人也在懷疑是否現階段可以進場。巴菲特提到，「我不知道什麼時候該買股票，但我知道該不該買該股」。

此外，巴菲特也透露波克夏購買了自家「一些」庫藏股。

這位億萬富翁投資人在紐約 Smith ＆ Wollensky 牛排餐廳慶祝 88 歲生日時與 CNBC 進行了交談，此前他與 Glide 拍賣中標者共進午餐。

每年都會為舊金山 Glide 公益舉行的募款活動會給贏家與巴菲特共進午餐的機會。今年的得主花了超過 330 萬美元，高於去年的 268 萬美元。