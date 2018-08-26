巴菲特法則 看半年報

受到美中貿易戰火延燒與土耳其危機，近期台股面臨回檔修正，然而，正值半年報公布時刻，不少個股反映財報好壞，出現劇烈震盪；面對動盪的國際金融局勢，如何找出逆勢抗跌股，成為當前重要的課題。或許可效法擅長危機入市的股神巴菲特，從ＲＯＥ、低ＰＥ或是具備競爭優勢等原則去選股；藉此或能找到台股下半場的黑馬股。

【文／馮欣仁】

近期美中貿易戰持續擴大，美國總統川普再出貿易制裁新招，宣布打算將土耳其的鋼鋁關稅加倍，導致土耳其里拉幣值聞訊暴跌；進而衝擊到其他新興市場貨幣，新台幣匯價也貶至三○．八關卡。其次，上半年漲幅第一名的被動元件族群也湧現賣壓，龍頭股國巨頻頻破底，更跌破實施庫藏股的最低買價六三二．八元，拖累其他被動元件股短線跌幅達三～四成，甚至腰斬；連帶同樣具備漲價題材的矽晶圓、MOSFET 相關類股紛紛走弱。

隨著第二季財報於八月十四日全數公布完畢，目前個股調整也相對劇烈，若股價位階相對較高，但季報一旦不如預期，股價往往面臨向下修正壓力；反之，則會相對抗跌。現階段如何在「亂市」之中投資致勝，唯有深入分析個股的基本面並配合技術面操作，或許能夠趨吉避凶。

聚焦ＲＯＥ與本業獲利成長

擅長危機入市的股神巴菲特，二○一六年市場普遍不看好蘋果電腦，但股神卻反其道而行，開始買進蘋果股票，日前更再次大舉加碼七五○○萬股，成為旗下投資公司波克夏投資組合中的第一大持股。日前蘋果電腦股價不但衝上二○○美元大關，總市值更突破一兆美元，巴菲特再度成為最大贏家之一；也令市場再度對股神獨到的投資術刮目相看。

事實上，巴菲特在投資選股上有幾項原則，值得你我借鏡與學習。首先，巴菲特最看重的就是股東權益報酬率（ＲＯＥ），代表一家公司運用股東投資的錢能創造出多少淨利，通常一家公司過去十年平均ＲＯＥ能達到十五％以上，就算是不錯的企業；在台股當中像是超商龍頭統一超，近五年平均ＲＯＥ高達四○％，其他像是股王大立光、台積電、精華、和泰車、鮮活果汁ＫＹ、為升等表現均不錯。

其次，是企業實質價值（intrinsic value），是以低於企業實質「價值」的「價格」，買進一家具有長期競爭優勢的好公司股票，並長期持有，直到市場再次給予實質「價值」應該有的「價格」時，從而獲取超額利潤。第三、巴菲特總是喜歡選擇有寬廣「經濟護城河」（economic moat）的企業；因為他非常關注一家企業長期的競爭優勢。面對近期台股出現動盪回檔之際，本期〈特別企劃〉趁著半年報公布，並依循巴菲特的投資法則，後續章節分別從ＲＯＥ、獲利成長與低本益比的角度為讀者們篩選出值得投資之標的。

傳產股成為法人新歡

由於第二季新台幣兌美元匯率大幅走貶，使得不少企業業外出現匯兌回沖利益，造成獲利有虛胖的現象，因此，這次半年報，除了看每股獲利（ＥＰＳ）之外，毛利率、營益率的變化更是法人在審視企業本業經營與競爭實力的關鍵。這次半年報除了漲價題材的被動元件、矽晶圓與 MOSFET 族群表現不錯之外，包括ＰＣＢ相關類股如銅箔基板（ＣＣＬ）台燿、ＰＣＢ泰鼎ＫＹ、健鼎、臻鼎ＫＹ與高技；電競股如微星、曜越；紡織製鞋股儒鴻、豐泰；晶圓代工世界；水泥股台泥與亞泥；鋼鐵股中鋼、中鴻、大成鋼；二線塑化股華夏、台達化與國喬等獲利也優於預期；由於上述個股上半年股價漲幅不大，且位階相對較低，因而近期吸引法人買盤進駐。

來源：《先探投資週刊》 2000 期

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