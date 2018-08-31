台股盤前－本波已拉580點近壓力區 短線先調節漲幅高乖離個股

台股昨 (30) 日盤中在摩台指到期，透過拉抬台積電拉高結算之下，曾一度突破 8/2 高點 11100 點，但受到國際盤下跌而出現上攻力道不足，終場指數小跌 5.82 點，收在 11093.75 點。分析師表示，今天 MSCI 生效小心尾盤爆量；而台股本波從低檔上漲到昨天高點，已漲 580 點，接近壓力區，短線可先調節漲幅高乖離個股，預期極短線將以橫盤整理化解上檔壓力。

外資昨天買超 35.63 億元，投信買超 7.79 億元，自營商賣超 15.2 億元，三大法人合計買超新台幣 28.2 億元。期貨方面，外資增加多單 5281 口，淨多單來到 53587 口。

其中，外資大舉在台積電作價，台積電昨日獲得外資買超 1.72 萬張，且為連 4 買，激勵盤中一度攻上 268 元歷史新高，最後收 263.5 元、大漲 4.5 元，貢獻指數約 40 點，市值再度站上 6.8 兆元，來到 6.833 兆元，蓄勢挑戰 6.897 兆元歷史新高。

今天觀盤重點，新光人壽、國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、南山人壽等五大壽險業者，看好第 4 季台股投資動能，各自備妥 580 億~ 1,500 億元不等、合計超過 5600 億元的銀彈，準備伺機擇優加碼台股，瞄準高息低波動股如電信，iPhone 概念股、跌深反彈股如精測、大型績優權值股等。

技部政務次長許有進 9 月將率新竹、中部及南部三大科學園區管理局，赴美國舊金山矽谷及波士頓等地招商；明年一月赴日招商，鎖定半導體、人工智慧（AI）、生技醫藥、智慧製造及新創平台等產業；相關產業個股表現值得關注。

美光專注 DRAM 與 NAND 晶片投資，淡出編碼型快閃記憶體（NOR Flash）領域，有助台灣 NOR 晶片廠旺宏、華邦趁勢崛起，市占率節節攀升，今天股價是否可以反映利多值得期待。

日盛投顧表示，整體來說，台股昨天盤中最高點在台積電大漲激勵之下出現 11186 點，除了接近 11200 點大關之外，也離前波高點 11261 點已相當接近，由於本波從低檔 8/16 的低點 10606 點，上漲到昨天高點已漲約 580 點，所花天數僅 11 天，漲幅近 5.5%，由於接近壓力區，多方上攻力道漸緩，短線可先調整漲幅高乖離個股，但因指數已過中長期均線，因此未來拉回幅度也將有限，預估大盤極短線將在 10900~11200 點間整理。