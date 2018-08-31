美股盤中─亞馬遜股價突破2000美元 Nasdaq創新高 而後回檔

在亞馬遜股價創新高點的支撑下，Nasdaq 指數週四創新歷史高點。而後則告回檔，美國與加拿大的貿易談判期限將至，股市震盪走低。

台北時間 00:01

道瓊工業平均指數下跌 110.82 點或 0.42% 至 26013.75。

Nasdaq 指數下跌 2.85 點或 0.04% 至 8106.84。

S&P 500 指數下跌 7.35 點或 0.25% 至 2906.73。

亞馬遜股價上漲 1%，首度突破 2000 美元。摩根士丹利分析師指出，由於亞馬遜的網路服務與其他業務轉強，因而調高其股價目標。

S&P 500 與道瓊已連續四個交易日上漲，今日則告走低。S&P 500 本週每日均創新高點，道瓊距記錄高點亦僅約 2%。

川普總統指出，加拿大必須在週五前，加入美國與墨西哥的貿易協定。川普說，他有信心兩國之間的協定已近達成。

美國與墨西哥週一宣布了双邊貿易協定，為取代北美自由貿易協定 (NAFTA) 鋪好了路。兩國並為加拿大加入此一協定，敞開大門。

近幾個月，貿易擔憂為股市帶來壓力。投資人評估保護主義貿易政策對全球經濟的可能衝擊。

分析師說，貿易進展對股市屬利多，但投資人仍面臨著風險。美國與其他國家仍有歧異，歐洲與亞洲有許多股市本月下跌，美國股市却大幅上漲。9 月，將有更多交易員結束假期，重返市場，屆時預期股市波動將增加。

經濟數據方面，美國上週初次申請失業金人數小幅上升至 21.3 萬人，但仍接近數十年低點，顯示勞工市場仍緊俏。美國 7 月個人收入上升 0.3%。