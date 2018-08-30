網龍上半年淨利潤大增近7倍 旗艦遊戲《魔域》成主要推手

網龍(00777-HK)2018年上半年交出亮麗業績。淨利潤同比大增6.8倍至2.01億元(人民幣，下同)，收入同比增39%至24.7億元，每股盈利37.63分，派中期息每股0.1港元。

股價今日(30日)高開不跌，開盤價為17.3港元(昨收15.48港元)，收報17.9港元，漲幅15.63%，盤中最高見19.08港元，成交額1.41億港元。市值一日躍升12億港元達95.07億港元，直撲百億大關。

副董事長梁念堅表示，教育業務會繼續進軍更多市場，冀成為全球最大教育社區網絡，長遠有計劃將教育業務分拆上市。

圖片來源：港交所

遊戲業務收益在2018年上半年創紀錄性新高達10.39億元，同比增29.5%，主要是由手機遊戲收入增逾五成帶動。手遊收入為1.88 億元(同比增53%，環比持平)，佔總遊戲收入18%。端遊收入為8.52 億元，同比增25%，環比增24%。截至2017年12月底，集團的遊戲業務收益已連續13個季度取得同比增長。

旗艦遊戲魔域乃上半年收益增長的主要貢獻者，其收入同比增37.8%，其中魔域端遊版本月流水在上半年的6個月中有5個月超過1億元，主要由於遊戲新增社交功能。而新推出的手機版本繼續受到廣泛好評。管理層預期下半年將會推出幾款圍繞其旗艦IP開發的新遊戲。

對於内地監管機構暫停網絡遊戲版號審批，令一些新遊戲因此未能變現，首席財務官任國熙指事件暫時沒有影響，由於現有遊戲維持強勁增長，公司不是單純遊戲公司。

教育業務收入同比增48.18%至13.84 億元，當中1.06億元來自中國市場。交銀國際於研報中指出，92%在線教育收入來自普米，普米在發達國家(美國、英國、德國和法國)實現穩定增長，併在新興市場快速增長，包括赢得莫斯科的招標，以及在埃及和尼日利亞等非洲市場的擴張。截至18年上半年，普米中國教育業務的銷售訂單達到3.47億元。

而繼2015年收購普羅米休斯後，今年5月收購了全球教育網絡平台Edmodo。梁念堅表示，下半年兩家公司將繼續進行整合，包括管理層及產品的整合，平台整合有助降低成本，用戶亦可以有無縫的體驗。目前亦有關註人工智能及機器學習(Machine learning)方面的公司，除了收購之外，都會考慮合作的方式。另外，集團有意分拆教育業務上市，但未有具體時間表，由於現時教育業務遍佈逾190個國家或地區，上市地不限於香港。

交銀國際於研究報告中表示，普米運營效率提升推動公司非GAAP淨利潤同比增6倍至2.03億元。普米18年上半年經營利潤為1.14億元，同比增10倍，相當於9%經營利潤率。

該行預期，普米短期内將帶動公司收入及利潤增長，而下半年遊戲表現較上半年相對持平。維持網龍收入預測，預計18年下半年公司實現盈虧平衡，主要考慮新遊戲推廣費用以及人員獎金支出等費用的增加。基於市場波動，該行上調用於計算教育業務估值的WACC預測，下調網龍目標價到25.00港元(前為32.00港元)。維持買入評級。

作者：翟燕霞

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)