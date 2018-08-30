亞馬遜淪為美版淘寶？過去兩年出現近6萬件假貨

亞馬遜 (AMZN-US) (29 日) 股價大噴發，股價創下歷史高點每股 1998.10 美元，市值超過 9710 億美元，近期有機會隨蘋果邁向市值破兆行列，成為第二間兆元美企，但看似風光前景的背後，卻潛伏營運危機，找尋假貨組織《The Counterfeit Report》公告，過去兩年內亞馬遜的假貨猖獗，亞馬遜平台共發現 59749 件假貨商品。

在市值將破兆美元的全球零售業務中，亞馬遜在過去的兩年裡出現了大量假冒的劣質產品。找尋假貨組織《The Counterfeit Report》公告，過去兩年內亞馬遜平台共發現 59749 件假貨商品。根據市場研究公司 Gartner L2 的一份新報告，亞馬遜消費者在過去兩年中提報了 5101 件假冒產品。

兩份報告雖未具有樣本代表性，《The Counterfeit Report》創辦人 Craig Crosby 警示，亞馬遜平台上的假貨數量還會持續增高。

三分之一的第三方賣家都收到過一筆「假貨」的客評。(圖：AFP)

Gartner L2 報告審查了 2016 年至 2018 年期間為亞洲的 35 萬個一星級和二星級客戶評論的 321 個品牌，商品範圍擴及從美髮、護理、耳機和流行商品。

Gartner 發現，至少三分之一的第三方商家賣家都收到過一筆「假貨」消費者評論。化妝品和護膚品牌假貨問題特別明顯，75% 的歐萊雅 (L'Oreal)、歐蕾 (Olay) 產品至少收過「假貨」的評價。

美國新創媒體《Axios》訪問這三個品牌公司都得到拒絕評論或未回應的回應。亞馬遜回應，99.9% 的客戶頁面瀏覽量都來自「未收到潛在侵權通知的網頁」上。

Gartner 該報告的主要研究員 Oweise Khazi 表示：「亞馬遜品牌方面和消費方面都存在一系列等待爆發的問題，引發企業信任問題。

市場人士表示，2018 年美國貿易代表公司因假貨猖獗將阿里巴巴列入「惡名市場」，如今亞馬遜假貨問題泛濫就好比美版淘寶。

同樣作為電商的亞馬遜也難逃「假貨風波」，早在 2017 年亞馬遜就訂下目標，將在美國及歐洲建立團隊，協助知名品牌打假，並要求註冊賣家提供原品牌授權。

亞馬遜目前收到消費者或正品賣家投訴時，該公司處理程序是把真假貨物一起送到亞馬遜進行檢驗，但冗長投訴過程和高昂的驗證成本往往使亞馬遜平台上的中小型賣家無力處理，自身體制漏洞已經引發不少商家怨聲載道。

Gartner 研究員 Cooper Smith 建議，亞馬遜需要採取強有力的措施將假冒產品從平台上移除，並且即時標記假冒評論並將假貨商品移除來懲罰供應商。

英國品牌顧問公司 Brand Finance 2 月公布「2018 年全球品牌 500 強」報告，亞馬遜成為全球最具品牌價值影響力的第 1 名，阿里巴巴列入第 12 名。