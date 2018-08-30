統一 (1216) 集團近年積極搶攻年輕消費族群及文青商機，繼先前茶裏王徵稿散文詩集後，今 (30) 日宣布旗下統一超 (2912) 販賣的 CITY CAFE 自 2004 年上市以來，去年 (2017) 創下 3.2 億杯銷售紀錄。而先後與知名大師合作，在 2013 年與王春子插畫家、2014 年與蕭青陽設計師、2015~2016 年與聶永真設計師、2017 年與 Daniel Wong 合作，將設計與咖啡做了不同風貌的結合。統一集團指出，CITY CAFE 已不只是一個最受歡迎品牌商品，更屬於全民最珍貴每日生活體驗和美好回憶。決定以 CITY CAFE 做為起點，開啟全台最大創作平台，使所有創作者在 CITY CAFE 創作平台上，能夠盡情發揮創作才華及能量，讓每一杯的 CITY CAFE 變得更有生命及內涵。



CITY CAFE 將從 2018 年 9 月開始進行首發文創咖啡杯徵稿，每年的 1 月到 9 月都會逐月發表全新的創意主題，第一個創作主題配合節慶為「新春開運過好年」，將是在 2019 年 1 月率先會與大家見面的文創咖啡杯。此後每一個月的特定主題將會遴選一個創作作品，該作品將成為某一月份 CITY CAFE 咖啡杯的主題設計，預估曝光的數量將會超過 2 千萬杯以上。