三井不動產攜手國建進軍飯店業 預計2024年開幕營運

三井不動產集團台灣飯店事業宣布將與國泰建設 (2501) 攜手，也是三井不動產首次與國泰合作，於台北市商業要道 - 敦化北路上展開台灣飯店事業第三案「敦化北路(暫稱)」案。國泰建設表示，本案鄰近台北松山機場，擁有國內及國際交通匯流的便捷優勢，最適於國內、外觀光旅客、商務人士利用，預定將規畫有 185 間客房，將成為最近松山機場，日系高優質飯店。未來營運將會由三井不動產集團自主經營，預定將在 2024 年開始營業。三井不動產集團此項飯店投資案目標瞄準台灣每年持續成長的觀光以及商務人口，三井不動產集團今後將會持續在台灣展開更多的飯店事業投資計畫。



國泰建設表示，此飯店預計規畫成擁有約 185 間客房的飯店，由國泰建設完成建物開發後，由三井不動產以租賃方式負責飯店的營運管理，未來三井不動產集團將從設計階段開始參與本案規畫，徹底發揮三井不動產在日本所累積培養的經營 Know-how，搭配國泰建設台灣在地建築實力與經驗，以高質感飯店模式，提供消費者安全的飯店居住空間。