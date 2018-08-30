友訊新交換器Q4開賣 新總座、執行長領航 明年營運具轉機

網通品牌廠友訊 (2332) 宣布推出新一代 Lite L3 管理型交換器 DGS-3130 系列，為市場上首款具有 6 個內置 10G 堆疊 / uplink ports 的交換器系列產品。友訊上半年營運仍小虧、每股虧 0.06 元，但 5 月已完成組織調整，全力衝刺 5G 商機，市場看好營運具轉機，明年效益將漸入佳境。過去兩年高層不斷異動的友訊，董事長更頻頻換人，2016 年 3 月高次軒的弟弟高鶴軒辭任董事長職務後，由聯電 (2303) 榮譽副董事長宣明智接任，僅一年時間宣明智辭職，由時任副董事長暨執行長蕭蕃接任董事長，但很快時間董事會又改派邰中和為董事長，最後 2017 年 11 月由友訊已故創辦人高次軒太太胡雪，以高聚投資法人代表出任董事長職務。



今年 5 月友訊公告，友訊由李中旺接任執行長，總經理由林仕國擔任，林仕國曾任友訊董事，對友訊營運不陌生，李中旺原本就是友訊的副董事長，也是集團旗下明泰的董事長，市場看好新任總經理、執行長上任，將代理友訊搶進 5G 商機，明年營運將漸入佳境。



友訊推出的新一代 Lite L3 管理型交換器 --DGS-3130 系列，為市場上首款具有 6 個內置 10G 堆疊 / uplink ports 的交換器系列產品，提供 24 或 48 個 10/100 / 1000BASE-T Mbps 或 SFP GbE 埠，包括兩款支援 PoE 的型號，可提供完整的 10G 管理型交換器產品組合，預計第四季在台灣上市。



台灣分公司總經理鍾振遠表示，企業對網路應用的需求日益增長，因此除了網路連線的穩定度之外，高效能與高度安全性的特色也成為主要的需求。DGS-3130 交換器系列具備完善的管理功能。而為了重視產品維護的服務與長期保障，我們也在今年初推出智慧型網管交換器指定機種的終身保固計畫 (LLW) 來回饋客戶。

