國建旗下國泰商旅與萬豪合作 將在台北市開出第6家店

國建 (2501-TW) 旗下國泰商旅進一步布局酒店事業，預計 12 月在台北市蛋黃區開出旗下第 6 家飯店台北 (國泰) 萬怡酒店，客房數共有 227 間，該公司也計畫 2020 年在桃園推出與國際接軌的主題型飯店，突顯國泰商旅在餐旅品牌經營的價值與差異性。

國建轉投資的國泰商旅，自 2013 年成立以來，整合集團資源開創和逸飯店與慕軒飯店兩大自有餐旅品牌，創造市場差異性，提供旅客完整且獨特的商務旅遊服務體驗。

國泰商旅提供的服務內容將今年邁向新的里程碑，自飯店籌建及經營管理層面延伸，成立國泰飯店管理顧問公司，與全球最大飯店品牌萬豪國際集團 Marriott International 合作，引進旗下「Courtyard by Marriott 萬怡酒店」品牌，耗資 7 億元於台北市中心打造台北 (國泰) 萬怡酒店，並於今年 12 月 12 日開幕營運。

國泰商旅指出，台北 (國泰) 萬怡酒店，位於台北市中心民生東路、建國北路口精華商務區域，絕佳的地理位置，並規劃有 227 間客房與套房、一間全日型餐廳 MJ Kitchen、多功能宴會廳亦具有會議室及大型包廂，而位於 14 樓擁有大型戶外露台的行政酒廊暨酒吧。

國泰商旅指出，台北 (國泰) 萬怡酒店，是國泰商旅旗下第 6 間飯店。以不同品牌多重定位及價格設定的整合經營模式，結合萬豪集團全球資源及團隊，觸及各類型消費客群，預計正式開幕後的第 1 年營運目標為平均住房率近 6 成，平均銷售房價 5500 元，也將帶動國泰商旅整體營收動能再衝刺。

國泰商旅看好台灣長期旅宿市場的規模與潛力，更即將在 2020 年於桃園推出與國際接軌的主題型飯店，結合新穎物聯科技與服務，為集團增添新布局，突顯國泰商旅在餐旅品牌經營的價值與差異性。