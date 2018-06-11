李中旺、林仕國接CEO及總經理力拚5G 友訊虧轉盈後連3季獲利

友訊 (2332) 近期董事會通過執行長及總經理分別由李中旺、林仕國擔任後，股價爆出大量往上攻，甚至創下 3 年來新高，同時所有均線也全數翻揚向上，在技術面更是扭轉為長多架構，似乎透露出友訊營運上未來即將出現不尋常的正向轉變，關鍵就在於李中旺、林仕國二人。其中，接任執行長的李中旺原本就是友訊的副董事長，同時也是友訊旗下轉投資明泰 (3380) 的董事長，對友訊集團內部營運相當了解，這次佳士達 (2352) 攻 5G，大買明泰，總持股已逼近友訊，顯示明泰在李中旺的帶領下的網通技術深獲業界高度肯定，而李中旺這次回鍋接任新職，要將友訊帶往哪個方向，應該有相當大的把握。



另外，新任總經理林仕國目前是漢彊科技董事長及明泰董事，過去也曾任友訊董事，對友訊也不陌生，林仕國深刻體認 5G 為次世代通信技術，各國均全力發展，其重要性被川普形容為關係到國家安全。台灣在 5G 產業亦占有一席之地，5G 時代來臨，台灣在碳化矽磊晶技術具有領先優勢，林仕國在台灣發展 5G 產業過程中扮演重要角色，未來將是友訊往 5G 領域發展重要推升動力。



李中旺、林仕國等二人的經歷、專長加持，是友訊股價能夠爆量拉升的關鍵。



且另一方面，友訊的內部制度已相對完善，加上節流政策落實，雖然這兩年人事頻繁更替，但對友訊基本營運衝擊不大，甚至隨著景氣復甦，友訊業績已逐漸走出營運谷底，統計到第 1 季為止已連續 3 季出現獲利。



節流及通路整合階段告一段落後，在李中旺、林仕國合力主導領軍之下，友訊將正式啟動開源動作，除了專注產品開發，包括路由器、交換器、寬頻、IP 監視器之外，更要積極卡位 5G，強化產品競爭力，有了友訊有完整的通路布局，如今加入李中旺、林仕國等兩位大將，預期對提振公司未來營運將大有加分效果。友訊已連續 3 季出現獲利，毛利率也連續 3 季突破維持 28% 以上，且每股淨值 13.87 元。



技術面來看，股價突破長期頸線反壓 13.5～14 元，拉回量縮只要能守住該區間，友訊每股淨值、EPS、籌碼穩定度都明顯優於中環 (2323)、錸德 (2349)，中環、錸德大漲效應擴散，加上外資對友訊看法轉向樂觀，5 月至今已買超逾 1.8 萬張，低價的友訊若能站穩 15 元，未來應有再往 18-20 元的反壓區推升機會。