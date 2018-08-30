搶登高階電視一哥？三星和LG接連向市場推出8K高階電視

高階電視競爭再起，LG(066570-KR) 在 2018 年德國柏林消費電子展 (IFA) 展出並表示將出售一款全球首見 88 吋 8K OLED 超高畫質電視，三星 (005930-KR) 也不甘示弱，在柏林 IFA 上展出 85 吋 QLED 電視並宣布今年將推出不只一款 8K 電視。

8K 解析度是 4K UHD 電視的四倍，也是一般高畫質電視的 16 倍。分析公司 Counterpoint Research 估計今年將出貨近 25 萬個 8K 電視面板，到 2022 年將增加到接近 700 萬個。未來螢幕尺寸可望更大，因為 8K 可以在更大範圍內展現清晰的畫質。

三星的 8K QLED 電視「Q900」系列將包含至少四種新型號，螢幕尺寸從巨大的 85 和 82 英寸到中型的 75 或 65 英寸不等。預計將於十月份在美國地區開始出售。 三星表示，與其他 QLED 相比，畫質將有所提升，Q900R 處理引擎被稱為 8K 量子處理器，用來驅動 8K AI Upscaling 系統。

8K 是一項新技術，它的發展可能受制於一些因素。首先是成本，日本的夏普曾推出一台 70 英寸 8K 電視，在歐洲售價 11,199 歐元或 13,000 美元。雖然三星和 LG 尚未發布價格，但分析師預計雨這個金額差不多。而這樣的價錢可能會在一開始就限制消費人群。

另一個因素是內容。證券商 Mirabaud Securities 全球主題負責人 Neil Campling 表示，8K 仍是個利基市場，8K 內容還需要幾年來發展。「我們在 4K 上看到了這一點。剛開始發展的速度緩慢，實際上現在仍有許多早期電視與 4K 內容不相容。」

向消費者提供 8K 內容的能力也是一個問題。目前，寬頻速度能夠支援像 Netflix 或亞馬遜這樣的 4K 串流媒體服務，但可能不適用 8K 內容。CCS Insight 的研究主管 Ben Wood 表示，「8K 要大流量的寬頻，

不僅難以進入一般家庭，而且寬頻提供商也不願意提供，因為成本太高，」不過，他認為，寬頻的速度最終會趕上。