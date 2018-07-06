業成第二季營收235.24億元 季增7.29% 法人估單季EPS 2.2元

儘管第二季為傳統淡季，iPhone 7/8 機種撐腰，GIS-KY 業成 (6456) 公佈 6 月營收為 75.81 億元，月減率 5.31%，年減率 10.45%，第二季合併營收 235.24 億元，符合市場預期，季增率 7.29%，年增率 0.61%，法人推估，單季稅後盈餘 7.49 億元，每股盈餘 2.2 元。iPhone 7/8 機種出貨動能挹注，手機占業成單季營收比重回升到 3 成，係為營收成長主因，外傳蘋果今年 iPhone 新機有 2 款 OLED 機種，以及 1 款 LCD 機種(6.1 吋)，當中 6.1 吋 LCD 機種仍採取 out-cell 製程，觸控接單係由 TPK-KY 宸鴻(3673)、業成負責供應，另外，亦有 OLED 3D sensor 供應，下半年營運明顯回溫。



日前業成高層在股東會時表示，今年淡、旺季狀況與往年相當，下半年會優於上半年，8 月以後新產品放量，伴隨新產品拉貨，NB LCM 擴產效應浮現，業成第三季營收將回到 400 億元大關。



業成於 6 月 20 日除息，每股配發 9 元股息，除息參考價為 197 元，今 (6) 日收漲 1.45%，以 175 元作收。





