EG、PTA價格走高 宏洲上調POY報價 今年EPS拚2元

乙二醇 (EG)、純對苯二甲酸(PTA) 價格看回不回，生產原絲 (POY) 的宏洲 (1413) 反應原料價格，8 月開始調漲售價，平均漲價 1-2 元，9 月可能還有一波。因該公司上半年 EPS 衝上 1 元，為罕見榮景。因下半年原料市況仍然熱絡，法人預估本季業績有機會較上季續增 1 成以上，而下半年獲利可望不低於上半年，全年 EPS 有 2 元的實力。



週三 (29 日) 中國大陸 PTA 期貨價格飆五年新高，主係因現貨市場供貨緊張，而宏洲原絲產品乃聚合 EG 與 PTA 而成，兩大原料市況攸關其產品報價。除了 PTA 之外，業者也看好 EG 價格因時節即將入冬，在歐、美市場汽油抗凍劑需求升高之下，可望有向上攀升的機會。



宏洲在 8 月開始反應原料售價，POY 原絲平均每噸報價上調 1-2 元，調幅約 3%，9 月有機會續漲。該公司認為，在原料價格上漲之下，加上其產能增加，有利於更高的營業額表現。



該公司認為，目前來看，原料價格沒有回檔的跡象，至少到年底前可望維持高檔，而 EG 價格到了冬天還有新的動能挹注。至於毛利率的提升，該公司將透過發展差異化產品，如穩定生產 37.5 技術纖維、開發抗菌纖維等為之，目前已有績效，單季毛利率增至近 9%。