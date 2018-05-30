宏洲通過盈虧撥補案 擬持續發展差異化產品提升毛利

宏洲 (1413) 今日舉行股東會，會中通過盈虧撥補案，未分配股利。展望今年，宏洲將持續發展差異化產品，如穩定生產 37.5 技術纖維、開發抗菌纖維等，以提升公司毛利。宏洲也指出，今年將著手調整公司營運規模，並予以活化資產，加上生產線整合規劃降低用電成本，使生產更具效率，降低生產成本。



依據宏洲機台產能及市場需求狀況，預估今年年度銷售數量約為聚酯粒 6,000 噸、聚酯絲 80,000 噸。



宏洲去年度受惠台灣整體聚酯市場產能調整，部分大廠退出，供需轉趨健康，且隨著塑化原料的調漲，以及品牌服飾廠庫存水位降低、下游接單回溫，產品銷售量及銷售價格穩定成長，使該公司本業轉虧為盈，去年獲利 1.17 億元。



為使公司能永續經營發展，宏洲也購入環保酯粒進行環保紗的生產，亦購入聚酯色母粒，進行色紗生產研發，使紗線增加多樣性及豐富色彩，更能符合客戶需求，並豐富產品線。