原料價格大漲 宏洲業績嗨 H1大賺1元 本季業績持續看增雙位數

EG、PTA 價格大漲，生產 POY 原絲的宏洲 (1413) 受惠。該公司上半年大賺 1 元，超乎市場預期，法人預估第三季業績還有季增 1 成的空間，營運持續上攻。據了解，宏洲在宜進 (1457) 入主之後，轉型原絲市場，目前超過九成的業績比重來自聚酯絲，約 6% 比重為聚酯粒，其營運模式為向化工廠購買 EG、PTA 聚合生產聚酯粒，其中大多數的聚酯粒自用生產原絲，少數外銷，在近年原料行情高漲之下，帶動本業大幅成長。



該公司上半年營收為 17.67 億元，年增 12%，毛利率由去年的 3.87% 大增到 8.63%，營益率則由去年的 1.6% 跳升到 6.3%，營業利益達 1.11 億元，年增 3.4 倍，稅後盈餘 1.32 億元，年增 5 倍，EPS 達 1 元。其中第二季稅後為 0.81 億元，季增 58.8%，年增達 1.8 倍，EPS 0.61 元。



近日國際 EG 與 PTA 價格持續高漲，原因為中國大陸華東沿海地區 EG 庫存降到 52 萬噸，加上歐洲對瓶用聚酯粒需求轉強，推升遠東 EG 現貨行情反彈至 920 美元；另因中國遇雙颱襲擊，PTA 庫存水位也急降到 50 萬噸，推升價格走高到 932 美元，創下近 5 年半新高。