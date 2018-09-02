中港生技股落底反彈了嗎？

近期多次成功抄底的社保基金進場增持Ａ股，市場解讀為Ａ股底部浮現，讓下半年以來利空頻仍的中港生技股也呈現搶短谷底翻行情，問題是真的落底了嗎？

【文／徐玉君】

受假疫苗事件衝擊股價連續重挫的的中港生醫股，近期連續反彈，市場歸因於曾多次成功於底部進場的「社保基金」近來增持Ａ股，聯想股市底部浮現，紛紛進場搶反彈所致；然而，中港生醫股究竟是落底了，還是僅止於反彈？

一事件、兩政策進行轉骨

當港股開放尚未營利的生技公司ＩＰＯ，隨即陸續迎來包括歌禮醫藥、華領醫藥、盟科醫藥、Stealth、邁博藥業… 等已共計十一家生技公司的申請，頓時生技股在港股市場風生水起；在此之前，中國股市更張開雙臂迎接在美國掛牌生技公司私有化下市後，回Ａ股掛牌，包括已經成功私有化下市，並分割三個子公司分別在香港、Ａ股、創業板掛牌的藥明康德集團，以及尚在申請中的邁瑞醫療（Mindray），讓中證醫藥指數一路翻揚來到五月底的一二六一五點，創下一五年六月以來新高。

不過，就在中國長生假疫苗事件爆發後，中港生技股就開始蒙上一層陰霾，後因中美貿易戰的暴擊，中證醫藥指數猶如溜滑梯般狂瀉，一路摜破萬點大關，最低來到九一三三點，短短不到兩個月跌幅已達二七．六％。

其實，長生事件引發的不是單一個案的發展，而是整個中國醫療體系下的沉痾，在中國積極端出扶植生技產業的牛肉當下，長生事件無疑是當頭棒喝；中國的假藥事件並非一朝一夕產生，為此，中國也不斷提出改革方案與執行草案，能否挽回投資人信心，仍有待觀察。

再者，雖然中國有意整頓並扶植生技醫療產業，二○一三年二月正式推出《仿製藥質量一致性評價工作方案》後，並於一六年正式實施以來，其所宣布的二八九個品項基礎藥物須進行一致性評價的目標，到今年八月為止，核准的還不到四○項。原因是一致性評價所遭遇的困難，包括對照藥品的選擇、有能力執行高品質 BA/BE（生體可用性／生體相等性）試驗的臨床機構不足、人力資源缺乏、藥廠的能力限制、各個省份執行進度與困難不一致、特定品種藥物市場與試驗成本不對稱（藥價低）、三改藥物（劑型、劑量、鹽基不同）的評價標準制定等；換句話說，二八九種基藥的一致性評價目標可能會延緩已是無庸置疑。

來源：《先探投資週刊》 2002 期

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