安勤智慧醫療再出擊 全系列醫療解決方案出籠 紮根台醫療院所市場

IPC 廠安勤 (3479) 持續深耕智慧醫療市場，該公司宣佈將參加 8/14 台灣私立醫療院所協會所舉辦的「智慧醫療論壇」，展示其智慧撿藥系統、電子紙床頭卡、以及 QSer 智慧服務系統解決方案，進一步擴大其智慧醫療設備的業績來源。該公司上半年合併營收為 23.4 億元，年增率 2.77%，其中，第二季合併營收為 11.59 億元，較首季的 11.8 億元略減 1.8%，年增率為 0.8%，整體業績仍屬偏淡格局，下半年可望增溫。



該公司長期深耕智慧醫療領域，是國內 IPC 業者主打此一領域的公司，除了本身的床邊醫療照護系統的研製之外，還轉投資瑞勤 (Remedi)、葛美迪(Goomedi Lab.) 與 Bytec，分別攻床邊照護系統品牌市場、手術室顯示器等醫療影像市場以及醫療推車、移動電池等。



安勤指出，其打造全系列智慧醫療系統解決方案，期望讓醫護人員絕大部分的時間都可放在病患身上，周全病患照護。而以 IoT 為基礎並整合院方資通訊，安勤此次展出聚焦的醫療解決方案為可按電子標籤燈號指引的「智慧撿藥系統」、即時同步上傳病患資訊的「電子紙床頭卡 E-ink Bedside Card」、以及幫助增進服務效率的「QSer 智慧服務系統」。



目前智慧醫療業務佔安勤整體業績比重約 20-25% 之間。該公司說，藉由此次「智慧撿藥系統」、「電子紙床頭卡」，和「QSer 智慧服務系統」等解決方案對推出，整合出次世代的智慧病房照護，希望能為智慧醫療注入更多能量，也進一步提升對公司業績的挹注。