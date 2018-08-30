巨庭8月營收將重返2億元 中國銷美木工機若擴大課稅 有利客戶轉單

巨庭機械 (1539) 目前在手訂單 7 億元，訂單已滿載到年底，預估下半年業績可望明顯成長。此外，法人最新報告指出，中美貿易戰衝擊，中國銷美木工機課稅若進一步加大，將有利巨庭間接轉單效應。巨庭 7 月營收為 1.89 億元，月減 15%，年減 7.3%，主要為幫加拿大客戶代工的專業級新產品，部分出貨時程遞延至 8 月，該客戶今年訂單金額約 1 億元，較同期成長 150%，並集中在下半年出貨，法人估，8 月營收將重回單月 2 億元水準。



展望 2019 年，台灣三座生產基地包括永成廠、中南廠、馬達廠，其中，中南廠、馬達廠為租賃廠辦，永豐新廠預計明年第四季完成，將可容納正在運作的三座廠房，以方便集中管理，並節省每年 800 多萬的租金費用，屆時有機會降低成本。



訂單方面，法人指出，因中美貿易戰，中國銷美木工機需被課 10% 關稅，後續若進一步提高關稅至 25%，則巨庭有機會享有訂單轉移效應。