巨庭Q2每股盈餘達1元 認列處分利益Q3入帳每股貢獻4元

巨庭機械 (1539) 第二季受惠新台幣貶值，單季不僅將首季匯損全數回沖並可享匯兌收益，第三季則在旺季及認列大陸處分收益，每股貢獻 4 元，單季獲利將是全年營運高峰。法人估，巨庭第二季每股盈餘達 1 元，今年全年每股賺 6 元。巨庭第二季營收將季減 8%，減幅低於市場預期，單季獲利受惠新台幣貶值，不僅可全數回沖首季匯損 2500 萬元，還可望有額外匯兌收益，公司預計 8 月中上旬召開董事會討論季報。法人估，巨庭第二季匯兌利益可達 5000 萬元，使得整體獲利比首季大幅彈升，每股盈餘上看 1 元。



展望下半年，第三季進入旺季，加上大陸廠第三季有機會完成過戶，認列處分收益每股貢獻達 4 元，若順利完成的話，將可在第三季入帳，今年全年每股盈餘則可達 6 元。



由於電動工具、木工機械與建築業景氣息息相關，下半年美國新屋開工及成屋維持穩定成長趨勢，有利於巨庭整體營運。