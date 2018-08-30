馬斯克騷亂未止 特斯拉人力部門主管請辭

據《彭博社》報導，正當特斯拉 (TSLA-US) 疲於應對執行長馬斯克所引發的一連串混亂事件之際，人力資源和設備主管表示將暫時離職。

Gabrielle Toledano 在 2017 年 5 月從美商藝電 (EA-US) 加入特斯拉擔任高階主管。Toledano 在週三 (29 日) 表示自己已經請辭，並拒絕發表進一步評論。特斯拉發言人表示，Toledano 主動要求請辭，而她的工作將由人力資源團隊的其他成員處理。

51 歲的 Toledano 是特斯拉職位最高的女性，她直接向馬斯克匯報工作，並於六月份在公司年度股東大會上與他一起站在舞台上的高管之一。在那一周之後，馬斯克宣布將解僱超過 3,000 名員工，約佔其員工總數的 9%，期望因此提升公司獲利能力。

就在本月份，馬斯克通過推特表示考慮將特斯拉私有化，並獲得資金支持，引發了數週的爭議。他在 17 天後放棄，現在仍面臨股東訴訟以及美國證券交易委員會的調查。

特斯拉股價週三下跌 2.2% 至 305.01 美元，為 8 月 1 日以來的最低收盤價。

近年來，特斯拉有多位高管離職。曾擔任工程高級副總裁的 Doug Field 於 5 月中旬離職。此前也有多位高管相繼離職。特斯拉經理 Steve Jurvetson，也是馬斯克太空探索技術公司的董事會成員，也在去年 11 月份提出辭呈。

特斯拉近年來發展迅速。總部位於加州電動車公司在 2010 進行 IPO，即首次公開募股，當時員工約 900 人。根據最新的年度報告，特斯拉於 2016 年收購了太陽能電池板安裝商 SolarCity。去年年底時該公司大約擁有 37,543 名正職員工。