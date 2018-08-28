宏碁奪美軍用通路AAFES大單 並獲頒年度合作夥伴獎項

宏碁 (2353) 泛美市場傳捷報，獲美國軍用通路—美國陸軍及空軍福利社 (Army & Air Force Exchange Service, AAFES) 釋出大單之外，更獲頒年度合作夥伴獎項 Power Zone Award，肯定宏碁提供的客戶體驗以及持續成長的獲利動能。宏碁指出，該公司今年前 7 月在美國軍用通路 AAFES 的業務營收較前一年度大幅成長，是該通路 PC 產品類別之中，成長最快的公司。而電競筆電則是宏碁在美國軍用通路 AAFES 最受歡迎的產品項目之一，佔宏碁出貨至該通路的整體筆電比例達 52%，表現亮麗。



宏碁是今年唯一一家 PC 廠商獲得 AAFES 頒發年度合作夥伴獎項 Power Zone Award，該獎項會在每年 8 月 AAFES 舉辦的年度合作夥伴大會中頒發，表揚最佳廠商在業績貢獻、業績成長、業務團隊支援、客戶服務以及營收獲利的成就。宏碁週二 (27 日) 股價漲逾 1.6%。