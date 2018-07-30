電動自行車銷售前景亮 巨大、美利達雙雄股價勁揚

在電動自行車業績展望看好下，自行車雙雄巨大 (9921)、美利達(9914) 今日不畏大盤走弱，股價雙雙逆勢上揚，巨大以 133.5 元作收、漲幅 4.3%，美利達則以 146.5 元作收、漲幅 2%。法人指出，雖中國單車市場持續疲弱，但在電動自行車及高價自行車出貨成長下，將可消彌中國市場的不利因素，成為自行車雙雄未來的營運重心。巨大及美利達今年營運成長皆來自電動自行車，法人推估，美利達今年全年電動自行車銷售將達 16 萬輛，年增七成，營收占比則來到 30%，再加上德國、法國及義大利等國目前的滲透率仍有成長空間，看好電動自行車需求將持續成長。



此外，法人也提到，巨大於去年初將電動自行車導入美國市場，去年整體銷售在數量及單價上均有提升趨勢 ，看好今年將持續穩定成長。此外，針對歐盟對中國生產電動自行車反傾銷稅部分，巨大則將調配產能，將出貨歐洲的電動自行車移至台灣和歐洲廠生產，原有中國產能則將供給美國和其他市場，藉此降低影響。