新能源汽車補貼退坡，比亞迪上半年淨利潤縮水超70%

一直以來，比亞迪（01211.HK、002594.CN）頭頂被股神看中的公司的光環，無論在資本市場還是消費市場都一騎絕塵，不過隨著新能源汽車補貼退坡，比亞迪光芒有所收斂，上半年業績不容樂觀，實現營收541.5億元（人民幣，下同），同比增長20.23%；實現淨利潤4.79億元，同比大幅下滑72.19%；每股收益0.13元。

緣何營收增長，淨利潤卻無法同步跟進呢？

比亞迪上半年淨利潤大幅下滑

比亞迪是業界知名的汽車公司，創立於1995年，起初主要從事以二次充電電池業務，手機、電腦零部件及組裝業務為主的IT產業，後擴展到包含傳統燃油汽車及新能源汽車在内的汽車產業，併利用自身技術優勢積極發展包括太陽能電站、儲能電站、LED及電動叉車在内的其他新能源產品。

2018年上半年，按產品計，比亞迪汽車及相關產品取得收入292.26億元，較上年同期增長26.03%，佔營收比重53.97%；手機部件及組裝等收入203.97億元，較上年同期增加11.85%，佔營收比重37.67%；二次充電電池及光伏產品營收45.26億元，增長25.26%，佔營收比重8.36%。

分地區計，比亞迪全球擴張成效顯著。除中國以外亞太、美國及其他地區分别錄得收入41.86億元、9.58億元、22.21億元，同比增長7.48%、65.91%、100.87%。

成本方面，在汽車業務增長帶動下，上半年比亞迪營業成本達455.27億元，增長26.87%，併且高於營收增長速度；銷售費用、管理費用、財務費用、研發投入分别為26.24億元、17.57億元、13.61億元、37.19億元，同比增加16.68%、1.18%、39.63%、34.69%。除了財務費用和研發支出因為利息支出增加、新項目研發投入增加明顯外，其他都處在合理變動範圍内。

實際上，追溯此前一季報，比亞迪已經為此次淨利潤大幅下滑做了鋪墊：補貼退坡所緻。

2018年，國家對新能源汽車補貼政策做了調整，將續航里程在100-150公里之間的補貼金額降為0，將150-200公里的補貼金額從3.6萬降至1.5萬，將200-250公里的補貼金額從4.4萬降為3.4萬，降幅分為100%、58.3%、33.3%，但在更高級别的續航里程檔位，國家則加大補貼金額，比如在300公里至400公里檔，獲得超2017年2.3%的補貼，及大於400公里檔，獲得超2017年13.7%的補貼。

對比亞迪而言，意味這從政府獲得補貼大幅減少，必然造成淨利潤縮水。但所謂禍福相依，此舉也將力促比亞迪加大技術研究，轉向續航里程更長、性能更高的高端新能源汽車市場。

作者：董虹

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)