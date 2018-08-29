智原擴展ASIC服務支援 攜手三星FinFET製程以提供新一代產品應用需求

ASIC 設計服務暨 IP 研發銷售廠商智原科技 (3035) 今日宣布，針對新一代產品應用需求，在三星 FinFET 平台進一步擴展其 ASIC 設計服務，以支援人工智慧、5G 基礎網路、區塊鏈、雲端儲存、高速運算(HPC)、AR 與 VR、以及高端成像技術等最新應用。智原營運長林世欽表示：「透過三星 FinFET 尖端技術平台，結合智原的全方位 ASIC 增值服務，客戶的 SoC 設計可以從中受益。今年在短時間內，智原已成功在三星 FinFET 製程上完成了多項 ASIC 專案。我們將持續提供客製化的 ASIC 解決方案，在幫助客戶推出創新產品的同時，也協助三星晶圓代工開拓應用領域。」



智原提供特定應用的整體解決方案，自 1993 年以來已成功交付超過 2,200 個 ASIC 量產專案。智原於今年 1 月加入三星先進製程整合服務系統 (Samsung Advanced Foundry Ecosystem，簡稱 SAFE)，搭配完整驗證之 IP 解決方案，使客戶的 ASIC 在三星 FinFET 製程技術中得以快速實現。三星晶圓代工和智原 ASIC 設計服務的結合，將加速客戶在創新應用擴展，並提升晶片效能以及市場競爭力。