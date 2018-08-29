智冠緩步向上填息 估今年每股賺3.7元

智冠 (5478) 配發 2 元現金股利今天除息，參考價為 73 元，股價開盤走揚，緩步向上填息。智冠上半年合併營收 23.75 億元，稅後淨利 1.81 億元，年減 30.74%，每股盈餘 1.43 元。其中，第二季營收為 11.33 億元，稅後淨利 0.5 億元，每股盈餘 0.4 元。



展望下半年，除 6 月底上線的《末日之子 - 重生》開始挹注外，《吞食天地 M》也已於 8 月 10 日開啟事前登錄，預計 9 月中正式公測。



代理遊戲方面，8 月 16《十萬個冷笑話 - 番外篇》安卓封測，9 月另有加入時事色彩的國戰手遊《龍戰四方》推出。值得注意的是，《吞食天地 M》為移植 2003 年人氣線上遊戲《吞食天地 Online》的三國 Q 版手遊，當年會員數達 500 萬人，預期吸引懷舊玩家回流，可望成為智冠下半年的營運重點。



法人估，智冠下半年營收 24.9 億元，稅後淨利 2.8 億元，每股盈餘為 2.2 元，整體今年全年 EPS 約達 3.7 元。