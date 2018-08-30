險企中報業績良好 機構稱當前保險股具較好配置價值

從已經公佈半年報的險企來看，中報業績表現良好。中國人壽披露的半年報顯示，2018年1-6月，公司實現營業收入4071.72億元，同比變動1.43%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為164.23億元，同比增長34.15%。

中國平安半年報顯示，上半年實現歸屬於母公司股東淨利潤為581億元，同比增長33.8%。其中壽險及健康險業務貢獻淨利潤343億元，同比增長44.2%。新華保險半年報顯示，上半年實現淨利潤57.99億元，同比增長79.1%。

中國太保半年報顯示，公司2018年上半年實現營業收入2046.94億元，同比增長15.3%，淨利潤為82.54億元，同比增長26.8%。

平安證券認為，當前保險股具備較好的配置價值，中報來看市場對於投資端的負面預期落地，上市險企整體實現了4.5%以上的年化總投資收益率;此外負債端NBV及價值率數據有所超預期，且下半年來看仍然有持續改善的空間，全年優質險企有望繼續實現NBV的正增長。當前保險股的估值同樣處於較低的水平，國壽、平安、太保、新華 P/EV估值分别僅為0.82倍、1.24倍、0.97倍、0.88倍，維持行業“強於大市”評級，重點推薦新華保險、中國太保。

來源：證券時報

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