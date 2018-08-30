就是不買！美國黃豆銷售慘 中國豆商兩手空空僅參觀

美國黃豆出口商會 (USSEC) 在堪薩斯城舉行的年度全球貿易交流會議週三 (29 日) 落幕，但受中美貿戰影響，黃豆 (SCON) 訂單買氣低迷，中國豆商代表團未見任何訂單，與前幾年動輒上看千萬噸黃豆、價值數十億美元的訂單形成鮮明對比。

美國黃豆出口商會 (USSEC) 展開的年度全球貿易交流會議，今年未見中國買家訂單，僅有墨西哥在內的其他國家代表團簽訂交易，但遠低於過去中國簽訂的數量，往常風光的簽訂儀式也黯然消失。

中國代表團除了參加年度全球貿易交流會議，也參觀了美國密蘇里州的黃豆農場，進行參觀交流。中國代表團有益海嘉里與中糧集團，以及美國公司嘉吉 (Cargill) 和彭吉 (Bunge) 等會見美國農民、產業代表和貿易商。

中美貿易互祭關稅，中國大打「黃豆牌」。(圖：AFP)

最大進口國中國去年購買了超過 120 億美元的美國黃豆，約占美國黃豆出口的 60%，中美貿易互祭關稅後，美國黃豆首當其衝。

益海嘉里副董穆彦魁表示，貿易戰再持續下去，中國 2018/19 季度黃豆進口量將從目前的 9600 萬噸下降到 8600 萬噸。仔豬和家禽餵飼可以透過政府庫存或減少黃豆粉 (SMCON)，好比改用向日葵或油菜籽等替代飼料，大幅降低對美國黃豆的依賴。

USSEC 中國首席代表張曉平表示，美國和中國的產業近年來每年最多舉辦三次黃豆採購簽約儀式，但自去年 11 月在以來，雙方尚未達成任何協議。這次參加會議，美中之間就算是小額的黃豆交易也難得以實現。

儘管如此，美國出口商表示，過去 36 年已投資 1.2 億至 1.3 億美元進行中國市場開發，他們不願意放棄這得來之不易的業務市場。

2017 年 7 月在中美簽署黃豆進口合約，數量達 1250 萬噸，是美國黃豆有史以來第二大的一次性交易。

USSEC 執行長 Jim Sutter 說，我們決議不暫停對中國的計畫，將繼續向中國開展宣傳和教育計劃。這也是邀請中國代表團參訪的原因之一。

美國黃豆期貨今日 (30 日) 上午漲 0.54%，來到 842.00 美元

美國黃豆價格 Sv1 在過去三個月下跌了約 18%，因為關稅威脅使得中國買家幾乎完全轉向巴西。

不願具名的中國團代表員提到，不確定貿易戰還會拖多久，但巴西黃豆供應量不足，而且價格上漲，預計中國買家未來會重返美國市場。

USSEC 執行長 Jim Sutter 說，本週美墨達成的雙邊貿易協定讓他確信，川普有時採取的激進貿易談判方式，可能最終會對中國產生效果。

Sutter 稱：「當貿易戰結束時，我們希望能夠立即重啟業務。」

中國祭出黃豆關稅以來，中國政府這邊積極鼓勵中國農民種黃豆，向俄國租借農地，轉向南美巴西、阿根廷購買黃豆，但就算這兩國把黃豆全賣給中國，供需仍然不足。

近來為了補貼美國農民貿易戰的損失，美國政府農業部 7 月宣布的 120 億美元農業援助計劃的一部分，計劃發放美國農民 47 億美元補貼，以補償因貿易磨擦而產生的損失，並將於 9 月 4 日開始發放，配合 2018 年的收成。

除了政府補貼，美國黃豆業者也見招拆招，計畫把黃豆先運到阿根廷再輸往中國，以免除關稅。