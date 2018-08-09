錯過關稅起徵期限的大豆貨輪 已漂流在中國外海一個月

據報導，一艘載著美國出口大豆的貨輪因未能在中國加徵 25% 關稅的時間前抵達，已經在中國外海的太平洋上漂流了一個月。

為了趕在 7 月 6 日的加徵關稅啟動之前抵達中國，這艘 Peak Pegasus 散裝貨輪上月從美國一路飆駛航行到中國。但英媒週三 (8 日) 報導，這艘船在過了期限才抵達，之後便一直停留在中國外海。

該船由摩根大通資產管理公司擁有，而貨物屬於全球貿易商 Louis Dreyfus。

報導指出，該貿易商每天支付約 12500 美元讓該船停留在中國附近，等待決策人員決定下一步該怎麼做，這意味著到目前為止它已支付約 40 萬美元。

這艘船在上個月衝向中國時，曾在中國社交媒體平台微博上引起轟動。

上個月，中國對大豆和包括橙汁、威士忌和龍蝦等其他美國商品加徵收高額關稅，以回應美國對中國產品徵收的關稅。

中國對美國大豆加徵報復性關稅 （圖: AFP）

川普政府上月宣布，它將向受報復性中國關稅影響的農民提供 120 億美元的援助。一些國會議員，包括共和黨人在內，猛烈抨擊援助計劃，要求完全取消關稅。

過去幾個月，中美兩國的貿易戰不斷升級：中國週三宣布將對價值 160 億美元的美國產品加徵 25% 的關稅，跟進幾個小時前川普政府表示將對其徵收相同比率和金額的關稅。