比亞迪股份(01211-HK)6個月少賺72%不派息(更正)

比亞迪股份(01211-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔盈利4.79億元(人民幣.下同)，同比下跌72.19%。每股盈利0.13元。不派息。

上半年比亞迪收入521.63億元，按年增19.05%。上半年毛利率按年下降逾5個百分點至約13.9%，集團解釋，毛利率下降主要受汽車業務利潤下滑影響。

上半年新能源汽車業務收入約181.73億元，同比升16.64%；新能源汽車銷量按年大增1.21倍，至7.58萬輛，市佔率為18.3%，新能源乘用車市佔率則為20.3%。另外，傳統燃油車銷量13.87萬輛，按年升10.73%。

分部收入方面， 比亞迪期內汽車收入292.26 億元， 增54%；手機部件收入204 億元，增38%；電池及光伏收入45.26億元，升8.4%。集團上半年新能源車銷量增加121.1%，至7.58萬輛，並展望下半年將有新一代「秦」、「秦Pro」、新一代「唐」及「宋MAX」等新型車上市。

註：本社於2018-08-30 06:53:44一篇《比亞迪股份(01211-HK)6個月多少賺72%不派息》文章，誤將股東應佔盈利同比下降，寫為增加，本社特此更正，並就此表示抱歉。



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