轉型未竟先現虧損，阻力在前的國美零售如何吃下大餅？

29日早間，國美零售 (00493-HK) 公佈了其截至今年6月30日止6個月中期業績，這也是國美自去年開始進行戰略轉型，宣佈從電器零售商向家庭整體解決方案提供商轉變以來又一次遞交半年成績單，而這一次恰逢集團的轉型進入“攻堅期”。

業績公告顯示，今年上半年國美零售實現銷售收入347.06億元（人民幣，下同），按年同比下跌8.84%；期内集團綜合毛利率微跌0.51個百分點至17.32%；經營費用率亦有去年同期的17.15%微增1.24個百分點至18.39%；而更糟糕的是，轉型進入深水區的國美在今年上半年由盈轉虧錄得母公司擁有人應佔虧損達4.57億元，對比去年同期則淨賺1.22億元。

對於半年交出盈轉虧的“不及格”成績單，國美零售將其歸結為轉型的“必經之路”，併稱到了“谷底”接下來便要迎來上坡路了。但這條路究竟會否如國美預料的那樣順利呢？

轉型出路何在？層層佈局，國美畫下“大餅”

國美首席財務官方巍29日午間在集團中期業績傳媒交流會上表示，雖然上半年業績出現虧損，但管理層認為集團的轉型已經“埋了很多點”，併有了一定成效，稱相信隨著轉型發展國美的業績從今年四季度及至明年各季度會有相應的爬升。

方巍表示，目前的國美已經在互聯網零售方面將線上線下打通。財報顯示今年上半年國美實現整體GMV709億元，按年同比增長15%，當中自營GMV同比降4%至440億元，平台GMV則大增67%至269億元，來自移動端GMV同比亦增長53%，而共享零售GMV達到26億元，佔集團整體GMV的3.7%。方巍預計其共享零售GMV今年全年將佔整體GMV的4%，明年佔比上升至10%-15%，後年即2020年將佔至30%-40%，稱看好共享零售這一塊未來對集團流水貢獻的增長速度。

在“家·生活”戰略的發展方面，截至今年6月底國美有106個門店入駐家裝業務，下半年計劃再入駐105家門店，期内還引進歐派、志邦等櫥櫃知名品牌；期内集團在核心家居建材商圈建立獨立物業，國美計劃在2020年前開1000家連鎖家居建材城店中店。

相對於傳統經營渠道的增長，方巍就指未來國美更傾向於在新市場尋求增量空間，他透露集團將在一二線市場重點發展大型綜合體驗店，而在三線至六線市場將快速實施佈局縣域店，專業市場則將重點開發建材\家居店。今年二季度，國美已開283家縣域店，全年預計新開800家，未來三年（至2020年）要實現2000家立體縣域店；到2020年，國美希望在每個城市擁有2家以上綜合型體驗館及1000家建材\家居店。

除了在戰略和渠道方面的積極佈局，國美還著重提出了其“後服務”業務的概念，寄希望於通過拓展其送裝一體的物流服務業務及特色“VIP服務包”的管家服務等吸引更多用戶，併將其“後服務”業務打造成集團未來收入及利潤的全新增長點。國美零售投資者關係部總監李虹亦指，國美未來的盈利模式或轉向圍繞服務商，她表示企業在經營中或許商品銷售部分併不賺錢，但物流和服務為集團提供了市場及利潤的增長空間，是值得期待的部分。

欲遂願，國美面前還有重重高山

當然，國美上述全方位的佈局也好，轉型各階段的計劃腳步也好，在尚未於集團業績中兌現成果之時都隻能算管理層的美好願景，要實現此番宏願國美要爬過多少高山？

今次中績出爐，國美首先不得不面對的就是當期收入下滑由盈轉虧的“當頭棒喝”。方巍指今年國内零售環境仍面臨很大壓力，家電領域的彩電、空調受壓嚴重；其次集團新業務新市場雖然已經打開，但基數仍然較小，由於集團老店的改造尚未完成，同店仍有壓力，總量上還有待提高。

同時轉型過程中，財務成本也加大，整體佈局中的投入也會加大，主營業務（新業務）在市場還未完全體現，老業務仍在經歷承壓過程，這些都給國美帶來經營虧損的壓力。李虹也表示，上半年集團收入下滑的主要原因就是彩電銷售大幅下跌，另外本身作為國美“賣點”的空調銷售也未能有出色表現，僅僅與去年持平，令集團上半年經營情況表現不佳。

此外，值得註意的是，截至目前國美的線上業務都是一直虧損的，且一定時期内還將繼續虧損下去。李虹透露今年上半年國美整體轉虧主要原因是來自線上的虧損，而線下部分其實是盈利的，但她也預期全年線上業務仍將虧損10億。她又指，目前全球市場應該還沒有一家自營電商是實現盈利的，大家都是“拆東牆補西牆”，因此對於盈利模式都在積極探索，但國美願意走出自己的一條路。

然而眾所週知，探索一條新路子的成本都是很高的。轉型之中的國美將未來利潤增長的希望寄託於“後服務”業務、與知名流量平台的合作以及自身的“美店”發展，但目前其服務板塊的毛利貢獻近為0.7%，而流量成本本身就很大，而“美店”方面（財報數據流水歸於共享零售GMV），整個共享零售半年GMV佔總GMV比中不到4%，可以說是未成氣候。

總的來說，轉型之路走到攻堅階段的國美已經沒有退路，當然對於國美自身來說，可能根本不需要所謂的“退路”，因為在前進的論調上公司表現出了極大的決心，併堅信轉型馬上就可以看到成果。從這個角度來講，也祝福國美能夠得償所願，隻是或許在等待國美實現持續穩定盈利的道路上，我們還需要一定的耐心。

作者：彭小留

編輯：賀秋霞

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