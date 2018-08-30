〈財報〉CK母公司取消折扣商品+網紅行銷奏效 財報佳

服飾品牌 Calvin Klein 和 Tommy Hilfiger 母公司 PVH 集團 (PVH-US) 最新財報顯示，由於其銷售額增加，第 2 季度利潤增長了 38%，也提高了今年的盈利預期。

與同行 Tapestry (TPR-US) 和 Ralph Lauren (RL-US) 一樣，PVH 已經從百貨商店貨架上取消大量折扣產品，以重新獲得其高端品牌地位。

PVH 股價週三 (29 日) 收盤上漲 0.44% 來到 156.67 美元。今年為止，該公司股價上漲了 12%。

PVH 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

PVH 執行長 Emanuel Chirico 週三新聞發布會上表示，正在增加今年的收入和盈利預期，同時繼續採取審慎的方法來規劃下半年的業務。

然而，如同眾多美國零售商，面對美中貿易戰而受到了影響。Chirico 表示，中國為其美國市場生產大約 4 億美元的產品。「儘管對我們不會有太多影響，但還是應產生關稅效應」。

PVH 最新財報顯示：

營收增長 13.2% 至 22.2 億美元。

每股純益 EPS 為 2.18 美元，比分析師預期的 2.10 美元高。

Calvin Klein 的營收增長了 18%。

Tommy Hilfiger 營收增長了 15%。

Chirico 提到，公司一直致力於提高其消費者洞察能力，加強在線和實體的消費者體驗努力，並推動與下一代消費者的互動。

德意志銀行 (DB-US) 執行總監 Paul Trussell 給予 PVH 一個「買進」評級，及 171 美元的目標價。認為 Calvin Klein 的全球行銷戰略做的很到位，而最新的網紅 Kardashian 廣告也將推升其品牌。

展望未來，該公司預計每股純益 EPS 落在 9.20 美元至 9.25 美元，而之前的預測為每股 9.05 美元至 9.15 美元。

這週將有眾多服飾品牌公布財報，American Eagle Outfitters (AEO-US) 股價因財報表現不佳而下跌，而 Lululemon (LULU-US)、Abercrombie & Fitch (ANF-US)、和 Burlington Stores (BURL-US) 將於週四 (30 日) 公布財報。