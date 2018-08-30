能源盤後─EIA連2週油庫存下降 奈及利亞OPEC會員陷入困境 美電動車2020年要求噪音提供

美國能源情報署 EIA 報告顯示美國原油庫存連續第 2 週下降，而燃料需求量達到歷史新高後，週三 (29 日) 美國油價升至 4 週的高水位。

奈及利亞總統 Muhammadu Buhari 近日還在猶豫是否將簽訂一份新法案，使總統減少對該國的原油控制。業界分析師警告，如草案簽訂，將促使奈及利亞脫離 OPEC 組織，因 OPEC 成員必須擁有超過 55% 的國家原油股權。

布蘭特原油期貨收高 1.41 美元，或 1.85% 至每桶 77.70 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 1.19 美元，或 1.74% 至每桶 69.72 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.40% 至每加侖 2.003 美元。

天然氣收高 0.029 美元，或 1.02% 至每一千立方英尺 2.874 美元。

美國能源情報署在其每週報告中表示，截至 8 月 24 日當週，美國原油庫存減少 260 萬桶，而汽油和蒸餾油等加工燃料庫存也有所下降。

鑑於夏季駕駛季節即將結束，煉油廠正要進入維修季節，分析師原本預計原油庫存應不會出現如此大幅下跌。

EIA 報告還顯示供應給市場的汽油，也是投資人用來衡量美國的燃料需求，與前一週相比上漲了每日 446000 桶，達到每日 990 萬桶。這是自 1991 年以來的最高每週數字。

ION Energy 顧問 Kyle Cooper 認為 EIA 數據非常看漲能源的需求量。雖然美國原油出口也反彈至每日 180 萬桶，高於前一週的每日 120 萬桶，但出口仍然遠低於最近的高峰值約 270 萬桶。

週三的價格飆升是因為石油市場觀察人士預計未來幾個月內，價格將保持上漲，因為美國計劃通過經濟制裁打擊伊朗。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。

據知情人士透露，國營伊朗國家石油公司的官員暫時預計 9 月份原油出貨量將從 6 月份的約 230 萬桶下降至每日 150 萬桶左右。

由於美元持續上升，週三油價漲的並不厲害。由於投資者在美國與包括中國在內的其他主要貿易夥伴之間的貿易緊張局勢尋求避險，美元在過去幾個月中出現緩慢但穩定的漲幅。以美元計價的商品如石油往往與美元呈反比關係。

美、加、墨三國之間每年的交易金額約 1 兆美元，近日消息指出，加拿大外交部長 Chrystia Freeland 於週二 (28 日) 前往華盛頓進行會談。她的發言人表示，加拿大只會簽署對本國有利的新協議。