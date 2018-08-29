土耳其經濟信心創2009年以來新低 里拉陷拋售危機

土耳其官方今 (29) 日公布最新數據，該國 8 月經濟信心指數，跌至 2009 年以來最低水平，導致里拉陷入拋售危機。

台北時間週三晚間 8 點 22 分，Investing.com 數據顯示，美元兌土耳其里拉上揚 2.94%，至 6.4549。

2018 年以來，土耳其里拉兌美元已重貶近 40%。

土耳其 8 月經濟信心指數為 83.9，遠低於 7 月的 92.2，創 2009 年 3 月以來新低。

土耳其與美國之間的緊張關係持續升溫，導致經濟情勢動盪。

美國總統川普於 8 月 10 日宣布，擬將土耳其的鋼鋁關稅加倍，消息一出，里拉應聲暴跌；土國隨後祭出反制措施，揚言提高汽車、酒精飲料、菸草及化妝品等美國進口商品關稅。

此外，疲弱的里拉，使土耳其企業在償還外幣債務時，更加困難；根據國際貨幣基金 (IMF) 估算，土耳其的外債占國內生產毛額 (GDP) 比重，達 5 成以上。

外界憂心，土國面臨關稅戰與里拉崩跌等情形，恐使歐洲、新興市場經濟受害。

根據 CNBC 報導，Prime Partners 經濟顧問公司首席投資長 Francois Savary 表示，人們已意識到土耳其的情況，過去數年來的經濟治理，明顯不佳。

面對經濟信心指數大跌、里拉陷入拋售危機等情形，土耳其財政部長 Berat Albayrak 竟稱，土國經濟與金融體系，並無重大風險。

然而，信評機構穆迪，昨日調降了 20 家土耳其金融機構的評級，並指出，土國經營環境的惡化程度，超乎預期。