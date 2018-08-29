廣南(集團)(01203-HK)上半年多賺61.28% 每股派息1港仙

廣南(集團)(01203-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司收入為14.43億港元，同比增長36.9%，歸屬於公司股權持有人的溢利為7368.9萬港元，同比增長61.28%，每股基本盈利8.1港仙，宣派中期股息每股1港仙。

馬口鐵業務方面，行業保持穩定偏弱格局，產能過剩情況沒有得到根本性改變，但部份下遊企業需求有所增加，2018年上半年馬口鐵產品的銷量較去年同期增加31359噸，增加23.8%，售價於期内則受馬口鐵原材料價格上升推動而同比上升，馬口鐵業務收入由去年同期的8.62億港元，增加3.73億港元至本期的12.35億港元，增加43.2%，錄得分部虧損2204.7萬港元，較去年同期的分部虧損4119.3萬港元減少1914.6萬港元。

鮮活食品業務方面， 2018年上半年活禽代理及銷售業務仍然受禽流感影響，該集團本期無活家禽輸入香港。活豬業務方面，隨著中國内地活豬供應增加，活豬價格較去年同期下跌，而集團2018年上半年整體供港活豬市場佔有率維持於約45%，活畜代理經銷業務傭金收入減少，致鮮活食品業務分部溢利較去年同期減少1946.8萬港元。

物業租賃業務方面，2018年上半年租金收入較去年同期增加85.7萬港元，分部溢利較去年同期增加118.7萬港元。集團所持有的投資物業價值上升，本期共錄得投資物業估值收益6122.4萬港元(2017年6月30日：1423萬港元)。

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