富邦金上半年總資產首度突破7兆元大關 淨值增至5056億元

富邦金 (2881) 今(29)日舉行法說會，上半年總資產首度突破 7 兆元大關，達 7 兆 1,888 億元，較去年同期成長 9.2%，穩居國內第二大金控公司，受惠特別股發行及獲利貢獻挹注，淨值達 5,056 億元，較去年同期成長 13.1%，資產報酬率 (ROA)、股東權益報酬率(ROE) 為 0.88% 及 12.45%。「獲利雙引擎」發酵，富邦人壽、台北富邦銀行占金控獲利貢獻度 82.6%，富邦人壽上半年稅後淨利 190.84 億元，較去年同期大幅成長 122%，總保費收入（Total Premium）達 2,727 億元，較去年同期成長 5%，為市場排名第二，當中初年度保費收入（First Year Premium）達 961 億元，主要來自於投資型商品市場需求提升，傳統分期繳壽險亦較去年同期成長 8% 所帶動，續年度保費收入達 1,766 億元，總保費貢獻度約 65%。



上半年初年度等價保費（FYPE）收入 255 億元，來自於台北富邦銀行的貢獻明顯提升，新契約價值 (VNB)132 億元，傳統分期繳商品貢獻保持穩定，VNB/FYPE 比例較去年同期提升到 52%。



富邦人壽上半年總投資資產達 3 兆 5,714 億元，較去年同期成長 9.4%，總投資收入為 681 億元，較去年同期大幅成長 29.6%，經常性收益為投資收益主要來源，避險前、後投資報酬率分別為 4.73%、3.89%，負債成本持續改善，截至近期為止降至 3.68%。



北富銀上半年稅後淨利 103.42 億元，較去年同期成長 19.8%，受惠利息淨收益、金融商品收益增加，淨收益達 236 億元，較去年同期成長 11.4%，財管業務手續費淨收益較去年同期成長 7.6%，主要來自財管投保業務皆有成長，由於企業放款與個人放款穩定成長，推升全行放款較去年同期成長 7.9%，並超越市場平均 5%。



企業授信方面，外幣放款受海外市場帶動，年成長 11.8%，中小企業授信佔比穩定提升，餘額年成長 8.9%，淨利差 (NIM) 上半年持平，若包含剩餘資金用於換匯交易 (SWAP) 操作，NIM 較去年同期提升 9bps，近期北富銀新台幣活存比持續提升至 54.5%，存放比亦提升至 86.7%，外幣存放比加計外幣債券投資，整體外幣資金運用比率達 63%，較去年同期提升 9.1%，6 月底逾放比率 0.2%，備抵呆帳覆蓋率達 668.83%。



富邦產上半年簽單保費 204 億元，成長幅度優於市場達 5.5%，市佔率 24.1%，上半年稅後淨利 26.03 億元，較去年同期成長 38%，自留綜合率為 85.7%，大陸子公司富邦財險上半年總保費收入為 4.67 億元人民幣，自留綜合率 104.4%，目前在大陸廈門、福建、大連、遼寧、重慶、四川等地共計有 64 處營業據點。



富邦證券經紀市佔率提升至 6.16%，上半年稅後淨利 11.8 億元，較去年同期成長 41%，ETF 資產規模達 1,062 億元，較去年同期成長 61%，市場排名第二。



富邦銀行 (香港) 上半年稅後淨利達 5 億元港幣，較去年同期大幅成長 61%，主要受惠利息淨收入提升，廈門銀行相關收入大增，主要調整放款結構得宜，企業貸款成長帶動放款餘額成長 6%，此外，香港銀行市場利率上升，也帶動富邦銀行 (香港) 存放利差及淨利差擴大。



富邦華一銀行上半年淨利差年增 25bps 來到 1.7%，逾放比降至 1.49%，擁有 25 個營業據點，覆蓋大陸主要城市，包括上海、北京、天津、深圳、南京、蘇州、昆山、成都、武漢、西安等，為大陸服務據點最多且覆蓋範圍最廣的台資銀行。