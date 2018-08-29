◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月29日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 25547 0 00672L 元大S&P原油正2 -1729 0 2330 台積電 9200 14403 00631L 元大台灣50正2 -1452 0 1718 中纖 6962 -2388 2610 華航 -1166 -23371 00677U 富邦VIX 6035 0 2317 鴻海 -1162 -7574 2353 宏碁 2474 10212 2834 臺企銀 -1125 -11443 2603 長榮 2355 -4499 2408 南亞科 -1035 -3669 3481 群創 2203 9938 4725 信昌化 -1034 -2285 2409 友達 2120 35084 2886 兆豐金 -955 -7302 00637L 元大滬深300正2 2040 0 0056 元大高股息 -916 -3500 2890 永豐金 2033 -4437 2376 技嘉 -826 -2492 00693U 華頓S&P黃豆 1980 0 1402 遠東新 -784 -2657 2884 玉山金 1958 24354 2337 旺宏 -703 -18525 1303 南亞 1893 36398 1409 新纖 -665 1215 0050 元大台灣50 1755 12882 00663L 國泰臺灣加權正2 -637 0 2801 彰銀 1706 1203 2349 錸德 -594 -11370 2883 開發金 1487 1834 2882 國泰金 -580 -3852 2344 華邦電 1452 -18726 006203 元大MSCI台灣 -467 0 00633L 富邦上証正2 1261 0 006204 永豐臺灣加權 -467 0 2881 富邦金 1244 -5299 00636 國泰中國A50 -460 283 2356 英業達 1187 20072 2887 台新金 -432 -32108 2014 中鴻 1178 11662 2308 台達電 -409 -1979 1101 台泥 1162 -2124 00692 富邦公司治理 -365 -382 2892 第一金 1102 -1425 2439 美律 -365 2549 8163 達方 1050 451 2303 聯電 -337 237 2448 晶電 954 2800 1710 東聯 -331 2036 1568 倉佑 935 985 6213 聯茂 -321 -1409 2885 元大金 913 60765 00743 國泰中國A150 -282 52 2002 中鋼 911 24764 2614 東森 -282 -939 1605 華新 902 -1604 00675L 富邦臺灣加權正2 -257 0 2880 華南金 901 69 00739 元大MSCI A股 -242 -3592 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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