新聞

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月29日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          25547         0    00672L 元大S&P原油正2         -1729         0  
2330   台積電                  9200     14403    00631L 元大台灣50正2          -1452         0  
1718   中纖                    6962     -2388    2610   華航                   -1166    -23371  
00677U 富邦VIX                 6035         0    2317   鴻海                   -1162     -7574  
2353   宏碁                    2474     10212    2834   臺企銀                 -1125    -11443  
2603   長榮                    2355     -4499    2408   南亞科                 -1035     -3669  
3481   群創                    2203      9938    4725   信昌化                 -1034     -2285  
2409   友達                    2120     35084    2886   兆豐金                  -955     -7302  
00637L 元大滬深300正2          2040         0    0056   元大高股息              -916     -3500  
2890   永豐金                  2033     -4437    2376   技嘉                    -826     -2492  
00693U 華頓S&P黃豆             1980         0    1402   遠東新                  -784     -2657  
2884   玉山金                  1958     24354    2337   旺宏                    -703    -18525  
1303   南亞                    1893     36398    1409   新纖                    -665      1215  
0050   元大台灣50              1755     12882    00663L 國泰臺灣加權正2         -637         0  
2801   彰銀                    1706      1203    2349   錸德                    -594    -11370  
2883   開發金                  1487      1834    2882   國泰金                  -580     -3852  
2344   華邦電                  1452    -18726    006203 元大MSCI台灣            -467         0  
00633L 富邦上証正2             1261         0    006204 永豐臺灣加權            -467         0  
2881   富邦金                  1244     -5299    00636  國泰中國A50             -460       283  
2356   英業達                  1187     20072    2887   台新金                  -432    -32108  
2014   中鴻                    1178     11662    2308   台達電                  -409     -1979  
1101   台泥                    1162     -2124    00692  富邦公司治理            -365      -382  
2892   第一金                  1102     -1425    2439   美律                    -365      2549  
8163   達方                    1050       451    2303   聯電                    -337       237  
2448   晶電                     954      2800    1710   東聯                    -331      2036  
1568   倉佑                     935       985    6213   聯茂                    -321     -1409  
2885   元大金                   913     60765    00743  國泰中國A150            -282        52  
2002   中鋼                     911     24764    2614   東森                    -282      -939  
1605   華新                     902     -1604    00675L 富邦臺灣加權正2         -257         0  
2880   華南金                   901        69    00739  元大MSCI A股            -242     -3592  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞