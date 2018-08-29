維熹Q2獲利年增七成 每股大賺2.1元 Q3喜迎蘋果旺季後市看俏

維熹 (3501) 第二季在匯兌利益加持下，獲利較去年同期年增七成，單季 EPS 2.1 元。而進入第三季出貨旺季，法人表示，隨美系 3C 大廠今年將推出新款 MacBook，也將帶動轉接頭放量出貨；而在 Inlet 部分，今年出貨表現優於預期，且毛利率優於平均，在出貨占比成長下，將帶動產品組合轉佳，推升第三季獲利表現。維熹近年以獲利為導向，在 Inlet 部分，去年已打入美系遊戲機大廠，今年則新增美國有線電視大廠供應鏈，而隨新客戶拉貨狀況優於預期，成為第二季重要成長動能，且 Inlet 屬毛利較高的產品，在產品組合轉佳下，法人預期，維熹獲利成長幅度將優於營收成長。



此外，法人也提到，下半年為車用產品出貨旺季，維熹目前以歐美及中國市場為主，包含電動車用充電槍及線束，將都進入放量出貨階段，今年車用貢獻有望倍增；而在營收佔比四成的家電部分，法人則認為，由於家電訂單長期且穩定，在最大客戶佔比由 15% 拉抬至 20% 下，營收將更為穩定，而在內部線束部分，年底也有望放大出貨，推升家電業績成長。