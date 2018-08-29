台達電Q3毛利改善 法人估營收季增雙位數 股價帶量創波段新高

台達電 (2308) 董事長海英俊日前法說會後曾表示，第三季及第四季業績看起來還不錯；由於台達電 7 月起開始反映零組件成本調漲售價，第三季毛利可望改善；而法人估台達電第三季營收可望季增雙位數，盤中股價帶量一度達 121 元，創波段新高。台達電先前考量面對地緣政治不確定性，為減少國際貿易戰帶來風險及貼近客戶等考量，決定收購泰達電(DET)，先前海英俊表示，DET 擁有良好製造實力，面對地緣政治種種不確定性，此次收購股權將能為台達電增加製造基地，減少國際貿易戰帶來的風險，同時能強化銷售業務網路，貼近客戶。



而台達電為因應未來業務發展所需，也將於台北市內湖總部旁購置土地約 500 坪興建研發基地，購地金額為約 10 億元，投資興建金額約 5 億元，預計一年半到兩年可完工。此外，也將於南科興建台南廠三期，暫估工程總價款約 27.9 億元，占地約 1 萬多平方米，預計明年下半年可興建完成。



台達電上半年毛利 25.3%，反映零組件成本調漲售價下，第三季毛利將可望優於上半年，而台達電 7 月營收 205.47 億元，月增加 3.66%，增加 7.28%；累計前 7 月營收 1293.14 億元，年增加 6.39%。