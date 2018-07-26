獲利導向加持 維熹穩步填息 Q2獲利有望優於去年同期

維熹 (3501) 今日除息，每股配發現金股利 3.2 元，除息參考價為 48.8 元，今開盤即穩步填息，盤中最高來到 49.75 元。維熹第二季營收在 Inlet 拉貨貢獻下，年增 17%，而法人看好，除了營收成長外，高產品出貨增加也將帶動產品組合轉佳，拉抬毛利率表現，再加上匯兌收益貢獻，獲利有望優於去年同期表現。維熹指出，Inlet 新客戶拉貨狀況優於預期，有望帶動今年占比由去年的 3% 提升至 5%，除了挹注營收成長外，由於 Inlet 屬毛利較高的產品，也帶動產品組合轉佳，以獲利為導向；而在車用部分，下半年車用充電槍及線束將放大出貨歐美及中國市場，車用貢獻有望倍增。



而第三季進入傳統旺季，法人表示，隨美系 3C 大廠推出新筆電，將推升轉接頭拉貨力道外；而目前營收占比四成的家電類產品，訂單也穩定成長，其中家電類最大客戶訂單持續增加，營收占比也由 15% 提升至 20%，年底前更有望放大出貨美系家電大廠的內部線束，成為營運新動能。