〈保瑞併購拚商機〉併入益邦藥廠半年 已有美國新客戶上門

保瑞藥業 (6472-TW) 今年 3 月以 1850 萬美元 (約新台幣 5.5 億元) 收購美國上市公司 Impax 子公司益邦製藥 100% 股權及廠房設備，短短半年內，已經有美國代工新客戶上門，董事長盛保熙評估，未來將持續性貢獻營收，而益邦產能利用率目前僅 20%，看好未來代工業務發展前景。

盛保熙表示，併購益邦製藥半年內，就已接下美國新客戶，雖然初期營收貢獻不大，不過目前益邦竹南廠產能利用率 20%、年產出約 3 億錠，看好未來錠劑市場年複合成長 15 至 18%，有助益邦營運。

盛保熙指出，納入益邦製藥後，保瑞已成全球前 5 大口服製藥廠，目前出口至美國占營收比重為 50%，其他國家約 14%。

保瑞上半年稅後純益 1.13 億元，年增 2668.1%，每股純益 4.34 元。累計今年 1 至 7 月營收為 7.42 億元，年增 3.36 倍。

保瑞藥業主要營收來自銷售與代理商品，占比達 60%，其中主要是日本 SSP 、衛采兩大藥廠旗下保健品及保養品，如 Chocola BB 等，加工收入目前為 38%。受惠益邦製藥產能加入，保瑞今年營收力拚翻倍，法人則看好每股純益可達 8 元以上。