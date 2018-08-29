台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月29日

全球晶圓代工二哥格芯（Globalfoundries）昨（28）日宣布無限期暫緩發展 7 奈米及以下先進製程。業界解讀，隨著勁敵一一退出高階製程競賽，台積電幾乎篤定在 7 奈米、甚至 3 奈米取得獨霸的地位。

為捍衛人民幣匯價，中國人民銀行重啟「逆周期因子」入市干預的力道持續發威。昨（28）日人行再拉升人民幣兌美元中間價，帶動在岸與離岸人民幣匯價挺進，離岸價升破 6.8 關口，與本月中旬即將逼近「7」大關相比，短短半個月狂飆 1,400 個基點，漲勢凌厲。

南部連日豪大雨成災，重創國內農畜漁業！據農委會最新統計，截至昨（28）日 17 時，整體農產損失高達 6 億 8,583 萬元，其中，嘉義縣災損占 65％最慘重；產業方面，漁產損失 3.4 億最高，其次是畜產 1.9 億，農產 1.4 億。業者認為，若災損持續擴大，恐要留意一波蔬果、肉品、水產等漲價潮！

經濟日報

台積獨霸 7 奈米

電子族群重回台股主流

新 iPhone 將引爆大陸換機潮

工商時報

美墨貿易達共識 全球股市叫好

暴雨炸南台灣 農損逾６億元

人行續干預 人民幣升破 6.8

聯合報

房市活水 建築融資大鬆綁

街口推「台版餘額寶」金管會盯上

北極冰融 炒熱海運新航線

蘋果日報

6 大亮點解析 新 iPhone 劇透

獨吞 2 顆新蘋果 鴻海仍是大贏家

東森再撤 1 艘船 2020 年退出散裝航運

中國時報

子公司赴陸掛牌 證交所出招嚴管

NAFTA 生變 加國談判壓力大

外資回流亞洲 股匯歡呼

自由時報

5G 拚 2020 年商轉 蘋果高通和解在望

「圖靈」帶動換機潮 電競雙雄開運

中國補貼鋼輪出口 美將課重稅