台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月29日

全球晶圓代工二哥格芯（Globalfoundries）昨（28）日宣布無限期暫緩發展 7 奈米及以下先進製程。業界解讀，隨著勁敵一一退出高階製程競賽，台積電幾乎篤定在 7 奈米、甚至 3 奈米取得獨霸的地位。
為捍衛人民幣匯價，中國人民銀行重啟「逆周期因子」入市干預的力道持續發威。昨（28）日人行再拉升人民幣兌美元中間價，帶動在岸與離岸人民幣匯價挺進，離岸價升破 6.8 關口，與本月中旬即將逼近「7」大關相比，短短半個月狂飆 1,400 個基點，漲勢凌厲。
南部連日豪大雨成災，重創國內農畜漁業！據農委會最新統計，截至昨（28）日 17 時，整體農產損失高達 6 億 8,583 萬元，其中，嘉義縣災損占 65％最慘重；產業方面，漁產損失 3.4 億最高，其次是畜產 1.9 億，農產 1.4 億。業者認為，若災損持續擴大，恐要留意一波蔬果、肉品、水產等漲價潮！
經濟日報
台積獨霸 7 奈米
電子族群重回台股主流
新 iPhone 將引爆大陸換機潮
工商時報
美墨貿易達共識 全球股市叫好
暴雨炸南台灣 農損逾６億元
人行續干預 人民幣升破 6.8
聯合報
房市活水 建築融資大鬆綁
街口推「台版餘額寶」金管會盯上
北極冰融 炒熱海運新航線
蘋果日報
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獨吞 2 顆新蘋果 鴻海仍是大贏家
東森再撤 1 艘船 2020 年退出散裝航運
中國時報
子公司赴陸掛牌 證交所出招嚴管
NAFTA 生變 加國談判壓力大
外資回流亞洲 股匯歡呼
自由時報
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中國補貼鋼輪出口 美將課重稅