〈智慧顯示與觸控展〉面板雙虎同步看好下半年景氣 彭双浪：拉貨力道強勁

面板雙虎今 (29) 日同步看好下半年景氣，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪指出，下半年面板景氣非常熱，拉貨力道強勁；群創 (3481-TW) 董事長洪進揚強調，下半年景氣審慎樂觀，隨著景氣反彈及價格上漲，獲利情況會比第 2 季的情況好很多。

彭双浪表示，上半年有點受到衝擊，主要是受到供給的影響，由於電視、手機面板報價下跌，終端產品售價更加親民化，品牌有行銷上的空間，加上今年有運動賽事帶動，經過 2 個季度的努力之後，今年下半年拉貨力道強勁。

他強調，下半年面板的景氣非常的熱，友達隨時都做好旺季來臨的準備；今年在各個領域都有成長，在 IT 的成長幅度比起過去 3 年就非常好，尤其在高端產品或是在一些特殊應用上，例如在電競產品上是全球領先，市占率 50-60%，電競今年非常火熱，在電競產品出貨一直不斷往上增加，高端的筆電也是一樣。

彭双浪說，今年除手機整個成長率偏低以外，在電視、IT 產品的筆電、監視器，成長狀況都不錯，此外，在商用領域、特殊領域、客製化領域也做的非常好，將會在大宗產品、客製化產品、特用產品上取得平衡，會努力維持獲利的表現。

洪進揚指出，下半年景氣審慎樂觀，除了面板價格反彈以外，庫存水位在第 2 季時的確有偏高，當時很明快的進行用價格來拉動，很快把庫存去化，現在回到非常正常的水位，下半年隨著景氣反彈，價格上面會帶動獲利，獲利情況會比第 2 季的情況好很多。

洪進揚強調，明年大尺寸部分將朝向 MiniLED 推進，這也是今年在顯示展的重點展示，至於 OLED 的投資上，跟夏普合作在 OLED 上有很大的投入，但將來應用上不是走傳統的手機，而是差異化的市場像是智能穿戴裝置市場。