英特爾六款新處理器IFA前亮相 有望搶攻蘋果MacBook大單？

歐洲最大消費性電子展 IFA 將於 9 月 2 日開幕，英特爾 (INTC-US) 在展前搶先發布最新產品，一口氣推出六款最新高效能晶片，預料可為 MacBook 和 MacBook Air 提供更新動力。

英特爾 (INTC-US) 針對第 8 代產品線發布了六款 U 系列 (代號 Whiskey Lake) 和 Y 系列 (代號 Amber Lake) 處理器，前者目標主打中階筆電，後者則適用於超輕薄筆電與平板。

最新 U 系列處理器共有 3 款，主打擁有四核心 8 執行緒的 i7-8565U，最高時脈達 4.6GHz，另外 2 款為四核心的 i5-8265U、與雙核 4 執行緒的 i3-8145U。

六款新處理器比較。(翻攝：Appleinsider)

三款處理器首次將 Gigabit Wi-Fi 整合至主流輕薄筆電，允許支援本機 AC 無線網路，以及杜比視界 (Dolby Vision)HDR 影像與杜比全景聲 (Dolby Atmos) 技術，能實現優化系統 19 小時續航力，一次充電續航時間長達 16 小時。

U 系列也加入新型數位訊號處理器 (DSP)，支援 Alexa 以及 Cortana 語音辨識功能。

Y 系列同樣推出 3 款處理器，皆為雙核 4 執行緒，分別為 i7-8500Y(最高時脈達 4.2GHz)、i5-8200Y、m3-8100Y(最高時脈達 3.4GHz)。

兩款系列處理器都非常強大，U 系列散熱設計功耗達 15 瓦，Y 系列為 5 瓦，對筆電供應商具有強大的吸引力，Y 系列視為可以實現筆電小於 7 毫米的輕薄設計。

《Appleinsider》報導指出，這兩個系列都不適合在 MacBook Pro 系列中使用，部分原因是缺乏 LPDDR4 支援，蘋果使用低功耗內存而不是 DDR4 記憶體。然而 U 系列中使用的低 TDP 和 DSP 有可能用於 MacBook 或 MacBook Air 更新，但它需要英特爾保持量產晶片計畫不會延期。

先前外電消息，蘋果內部已計畫最快在 2020 年，就會將 Mac 的處理器從 Intel 產品轉到自家生產的處理晶片，英特爾搶蘋果訂單期限正在倒數中。

英特爾宣稱搭載全新 U 系列與 Y 系列處理器的輕薄筆電、二合一的筆電將於今年秋季上市。