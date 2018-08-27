趁你病 奪你命！英特爾恐怕要7年才能恢復元氣 AMD將趁機拿下25%市占

華爾街分析師 Hans Mosesmann 認為，在英特爾 (INTC-US) 陷入晶片困境之際，勁敵 AMD (AMD-US) 將持續搶走其市場份額。

Rosenblatt 券商分析師 Mosesmann 表示，「毫無疑問，英特爾一定得解決這問題，但這恐怕要耗費許多許多年，他們恐怕要花 5、6、7 年來打破這技術劣勢。以製程技術來說，我不認為他們的商業模式只落後一兩年。」

他上週四給予 AMD 股票「買進」評級，並將目標價自 27 美元調升至 30 美元，意味著該股票還有約莫 40% 上漲空間。

英特爾已經宣傳多年其下一代 10 奈米晶片，並稱效能比舊款的 14 奈米晶片更好，雖然一再推遲該晶片上市時間，但上個月英特爾稱 2019 年假期就會推出。

三星已在製造 10 奈米晶片，AMD 則計劃今年稍晚推出 7 奈米產品。趁英特爾出現這種「千載難逢」的大問題時，AMD 不斷攻城掠地，Mosesmann 認為，AMD 現在雖然只有 1% 市佔率，但未來 7 年可能拿下 25% 甚至更多的市佔率。

至於英特爾本身則仍預期未來有高度成長，尤其是來自數據、AI 和未來產品等。

英特爾數據中心執行副總裁 Navin Shenoy 表示，「我不會跟顧客談奈米，他們在意的是能否呈現系統水準的效能，我們的工作是逐年提高效能。」

上週五 AMD 再大漲 7.6% 至每股 23.98 美元，英特爾也見 1.5% 漲幅至 47.66 美元。

英特爾股價走勢