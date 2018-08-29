新聞

[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月28日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
--------------------------------------------------------------------------------------------
宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     元大台灣50正2   
嘉裕     正道            元大台商50        中和              大統染   味王     新日光
東華                     富邦摩台          大東              本盟     大飲
立益                     富邦發達          本盟              銘旺科   天仁
佳和                     富邦金融          巨庭              健和興   宏亞
昶和                     元大MSCI台灣      麗豐-KY           旭隼     達新
三洋紡                   永豐臺灣加權      國巨              元晶     地球
本盟                     富邦日本          茂矽              遠雄來   恆大
瑞利                     國泰日經225       錸德              統領     怡華
樂士                     元大歐洲50        智寶              威宏-KY  昶和
正峰新                   元大日經225       奇力新            泰昇-KY  大統染
億泰                     元大美債20正2     大毅                       錩泰
毛寶                     元大美債20反1     強茂                       程泰
懷特                     國泰20年美債反1   華新科                     氣立
燁興                     元大S&P日圓反1    同開                       台硝
中鴻                     富邦歐洲          星通                       永記
千興                     FH彭博高收益債    禾伸堂                     日勝化
威致                     FH彭博新興債      同泰                       展宇
華豐                     FH富時不動產      玉晶光                     華廣
首利                     元大台灣高息低波  揚明光                     士紙
麗正                     群益道瓊美國地產  台勝科                     高興昌
東訊                     富邦臺灣優質高息  世芯-KY                    東明-KY
華泰                     FH富時高息低波    鈞寶                       鑫永銓
錸德                     新光內需收益      淳安                       海悅
倫飛                     亞泥              達方                       智寶
虹光                     味王              台船                       隴華
威盛                     綠悅-KY           華園                       銘旺科
國碩                     再生-KY           杜康-DR                    翔耀
銘旺科                   昭輝              陽光能源-DR                奇力新
統懋                     宏洲                                         禾伸堂
翔耀                     嘉裕                                         揚明光
太空梭                   東華                                         新至陞
麗臺                     立益                                         穎漢
華映                     宏和                                         泰鼎-KY
吉祥全                   佳和                                         迎廣
憶聲                     昶和                                         悅城
科風                     三洋紡                                       陞泰
和鑫                     本盟                                         達方
力特                     瑞利                                         愛山林
喬鼎                     日馳                                         皇昌
正達                     鑽全                                         潤弘
晟鈦                     樂士                                         遠雄來
聯德                     正峰新                                       夏都
同泰                     巨庭                                         欣欣
新世紀                   亞德客-KY                                     統領
誠研                     億泰                                         客思達-KY
綠能                     毛寶                                         康師傅-DR
誠創                     懷特                                         杜康-DR
嘉威                     雙鍵                                         同方友友-DR
力銘                     燁興                                         友佳-DR
亞太電                   中鴻                                         一零四
達能                     千興                                         欣天然
清惠                     威致                                         新海
慧友                     華豐                                         欣高
勁永                     首利                                         茂順
捷泰                     麗正                                         台數科
互億                     東訊                                         基勝-KY
天瀚                     華泰                                         波力-KY
迅杰                     錸德                                         泰昇-KY
華上                     倫飛                                         政伸
君耀-KY                  虹光                                         吉源-KY
光麗-KY                  台光電                                       鼎炫-KY
元晶                     精元
裕豐                     威盛
寶徠                     國碩
皇普                     仲琦
陽明                     銘旺科
六福                     統懋
康師傅-DR                翔耀
聖馬丁-DR                太空梭
神州-DR                  麗臺
耀傑-DR                  立隆電
同方友友-DR              華映
晨訊科-DR                吉祥全
友佳-DR                  憶聲
陽光能源-DR              科風
精熙-DR                  和鑫
中福                     力特
雷虎                     喬鼎
中視                     正達
秋雨                     晟鈦
慶豐富                   虹冠電
新利虹                   聯德
國光生                   同泰
                         新世紀
                         誠研
                         綠能
                         誠創
                         嘉威
                         力銘
                         世芯-KY
                         亞太電
                         達能
                         清惠
                         慧友
                         勁永
                         捷泰
                         互億
                         天瀚
                         華孚
                         迅杰
                         康舒
                         華上
                         君耀-KY
                         光麗-KY
                         元晶
                         鈺邦
                         華友聯
                         裕豐
                         寶徠
                         京城
                         皇普
                         達麗
                         陽明
                         六福
                         彰銀
                         欣欣
                         金麗-KY
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         泰金寶-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         雷虎
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
                         新利虹
                         國光生
留言載入中...

相關新聞