[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月28日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% -------------------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 元大台灣50正2 嘉裕 正道 元大台商50 中和 大統染 味王 新日光 東華 富邦摩台 大東 本盟 大飲 立益 富邦發達 本盟 銘旺科 天仁 佳和 富邦金融 巨庭 健和興 宏亞 昶和 元大MSCI台灣 麗豐-KY 旭隼 達新 三洋紡 永豐臺灣加權 國巨 元晶 地球 本盟 富邦日本 茂矽 遠雄來 恆大 瑞利 國泰日經225 錸德 統領 怡華 樂士 元大歐洲50 智寶 威宏-KY 昶和 正峰新 元大日經225 奇力新 泰昇-KY 大統染 億泰 元大美債20正2 大毅 錩泰 毛寶 元大美債20反1 強茂 程泰 懷特 國泰20年美債反1 華新科 氣立 燁興 元大S&P日圓反1 同開 台硝 中鴻 富邦歐洲 星通 永記 千興 FH彭博高收益債 禾伸堂 日勝化 威致 FH彭博新興債 同泰 展宇 華豐 FH富時不動產 玉晶光 華廣 首利 元大台灣高息低波 揚明光 士紙 麗正 群益道瓊美國地產 台勝科 高興昌 東訊 富邦臺灣優質高息 世芯-KY 東明-KY 華泰 FH富時高息低波 鈞寶 鑫永銓 錸德 新光內需收益 淳安 海悅 倫飛 亞泥 達方 智寶 虹光 味王 台船 隴華 威盛 綠悅-KY 華園 銘旺科 國碩 再生-KY 杜康-DR 翔耀 銘旺科 昭輝 陽光能源-DR 奇力新 統懋 宏洲 禾伸堂 翔耀 嘉裕 揚明光 太空梭 東華 新至陞 麗臺 立益 穎漢 華映 宏和 泰鼎-KY 吉祥全 佳和 迎廣 憶聲 昶和 悅城 科風 三洋紡 陞泰 和鑫 本盟 達方 力特 瑞利 愛山林 喬鼎 日馳 皇昌 正達 鑽全 潤弘 晟鈦 樂士 遠雄來 聯德 正峰新 夏都 同泰 巨庭 欣欣 新世紀 亞德客-KY 統領 誠研 億泰 客思達-KY 綠能 毛寶 康師傅-DR 誠創 懷特 杜康-DR 嘉威 雙鍵 同方友友-DR 力銘 燁興 友佳-DR 亞太電 中鴻 一零四 達能 千興 欣天然 清惠 威致 新海 慧友 華豐 欣高 勁永 首利 茂順 捷泰 麗正 台數科 互億 東訊 基勝-KY 天瀚 華泰 波力-KY 迅杰 錸德 泰昇-KY 華上 倫飛 政伸 君耀-KY 虹光 吉源-KY 光麗-KY 台光電 鼎炫-KY 元晶 精元 裕豐 威盛 寶徠 國碩 皇普 仲琦 陽明 銘旺科 六福 統懋 康師傅-DR 翔耀 聖馬丁-DR 太空梭 神州-DR 麗臺 耀傑-DR 立隆電 同方友友-DR 華映 晨訊科-DR 吉祥全 友佳-DR 憶聲 陽光能源-DR 科風 精熙-DR 和鑫 中福 力特 雷虎 喬鼎 中視 正達 秋雨 晟鈦 慶豐富 虹冠電 新利虹 聯德 國光生 同泰 新世紀 誠研 綠能 誠創 嘉威 力銘 世芯-KY 亞太電 達能 清惠 慧友 勁永 捷泰 互億 天瀚 華孚 迅杰 康舒 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 鈺邦 華友聯 裕豐 寶徠 京城 皇普 達麗 陽明 六福 彰銀 欣欣 金麗-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 泰金寶-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生