〈財報〉康師傅上半年大賺86% 下半年布局高端市場

康師傅控股 (0322-HK) 昨(27)日收盤後發布上半年財報，營收人民幣 309.96 億元，年增 8.5%；獲利人民幣 13.06 億元 (約新台幣 58.7 億元)，年增 86.5%，每股盈餘人民幣 0.2326 元，不派息。展望下半年，康師傅表示，將逐步布局高端市場。

《北京商報》報導，資料顯示，康師傅速食麵事業在上半年的收益為人民幣 111.34 億元，年增 8.4%，占總收益的 35.92%。期內康師傅持續通過優化產品組合、產品升級、前期調價以及銷量增長，使速食麵毛利率年增 2.31 個百分點至 29.83%。2018 年上半年康師傅銷量市占 43.7%，銷額市占率為 49.4%，繼續穩居市場第一位。

飲品業務方面，飲品事業在上半年整體收益為人民幣 191.48 億元，年增 9.19%，占總收益 61.78%。受益於產品升級調價等因素，飲品毛利率同比上升 2.08 個百分點至 32.13%。2018 年上半年康師傅飲品事業即飲茶 (包含奶茶) 銷量市占 47.6%，繼續穩居市場首位；旗下果汁品牌銷量市占 15.4%，居市場第二。包裝水銷量市占達 10.3%，暫居市場第三。

泡麵食品業務方面，泡麵食品事業的收益為人民幣 3.85 億元，年降 3.2%，占總收益 1.24%，期內毛利率年升 1.17 個百分點至 35.41%。得益於分銷成本及行政費用下降，2018 年上半年整體虧損縮減至人民幣 781 萬元，較去年同期改善 46.81%。2018 年上半年康師傅蛋酥卷銷額市占率為 24.5%，居市場第一位；夾心餅銷額市占為 10.3%，居市場第二。

公告顯示，如不含上半年資產活化收益人民幣 4.2 億元及機器設備減值損失人民幣 5.8 億元，上半年集團的 EBITDA 同比上升 16.67% 至人民幣 39.01 億元。

此外，該集團於 2018 年 6 月 30 日總資產及總負債分別為人民幣 544.57 億元及 317.8 億元，分別較 2017 年 12 月 31 日增加人民幣 3.58 億元及減少 0.25 億元。負債比例為 58.36%，較 2017 年 12 月 31 日減少 0.43 個百分點，淨負債與資本比率從 2017 年 12 月 31 日的 22.26% 下降到本期的 - 7.08%。

針對下半年發展規劃，康師傅在公告中表示，康師傅在下半年將堅持多價格帶策略並調整產品結構。穩中求進、以鞏固大眾消費市場為前提，逐步佈局高端市場。

康師傅股價昨收港幣 16.02 元，下跌 0.24%。